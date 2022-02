Graines du passé | Soluce Horizon Forbidden West

Après avoir récupéré Poséidon dans la quête La Mer des Sables dans Horizon Forbidden West, vous vous mettez en route vers la dernière fonction subordonnée à récuperer, Déméter au sein de la quête Graines du passé de niveau 24. Utilisez vos montures ou le déplacement rapide pour vous rapprocher du site de coordonnées de Déméter.

Récompenses : 19 200 XP + 2 points de compétence

Rejoindre les coordonnées de Déméter

En vous approchant des coordonnées de Déméter, vous êtes attaqués par des soldats inconnus. Ce sont des guerriers Quens, qu’il vous faudra abattre si vous souhaitez poursuivre. Une fois descendus, entrez dans La Serre puis trouvez un escalator. Vous tombez sur une fleur de métal qui bloque l’accès au noyau de données et que vous ne pouvez pas détruire pour l’instant.

Fouiller le site

Examiner la console

Prenez à gauche, utilisez votre Attracteur sur le mur. Puis, retirez la grille d’aération avec le même procédé pour vous retrouver dans une cage d’ascenseur. Montez, analysez la console à disposition puis sortez de la pièce par les fênetres cassées pour tomber sur des ennemis Quens. Une fois débarrassés de tous vos ennemis, dirigez-vous vers le bâtiment principal au sud-ouest et entrez pour trouver une console sur laquelle appuyer.

Entrer dans le bâtiment

En entrant dans le bâtiment, vous faites la rencontre de la devineresse Alva de la tribu des Quens. Après la cinématique très instructive, activez la console en même temps pour vous ouvrir un passage.

Chercher une issue dans les tunnels

Une fois les tunnels ouverts, descendez par l’échelle puis suivez le chemin jusqu’à trouver une Flamme-gemme qu’il vous faut enflammer. Puis, prenez à droite au bout et votre alliée vous indique une grille d’aération que vous pouvez tirer avec votre Attracteur. Une fois de l’autre côté, prenez de nouveau à droite au prochain croisement, accroupissez-vous et poursuivez jusqu’à une porte. Suivez les marqueurs jusqu’à trouver une échelle.

Trouver l’entrée de la station test Orme

Pour sortir du batiment, prenez le tunnel sur votre droite pour tomber sur un vaste espace où vous attendent des machines, dont certaines que vous pourriez scanner pour la première fois comme le Tunnelier Pisteur ou encore le Galop-Griffe (feu). Vous avez le choix entre les éviter en les contournant ou les affronter. Etant donné la position du batiment où vous devez rentrer (le gros bâtiment identifié ELM en face de vous), il sera plus aisé de les affronter.

Une fois les machines réduites en pièce, allez sur la gauche du bâtiment pour trouver une échelle à faire descendre en hauteur. Montez et sautez de corniche en corniche pour atteindre une grille d’aération à tirer avec votre Attracteur. Une fois dans la station test Orme, vous allez devoir fouiller pour trouver un autre chemin.

Fouiller la station test Orme

Descendez et allez tirer les deux colonnes de batteries se trouvant sur la droite de la salle. Derrière cette de gauche se trouve une clé que vous pouvez insérer dans la serrure se trouvant tout à droite de la salle, juste à côté de l’échelle pour remonter. Là, tirez le chariot présent sur les rails jusqu’à ce qu’Alva monte dessus et continuez à le tirer pour le placer à son emplacement final, au bout des rails, au niveau de la plateforme circulaire.

Rétablir l’alimentation de la porte de la salle des commandes

Alva vous indique avoir besoin d’énergie pour allumer les consoles. Filez au sud à l’angle de la salle pour trouver une grille d’aération à ouvrir avec votre Attracteur. Entrez dans la pièce et faites sauter la Flamme-gemme au mur. Ressortez et allez à gauche pour trouver une nouvelle colonne de batterie à tirer. Une fois tirée, vous pouvez retirer la batterie qu’il vous manque et la déposer dans son emplacement dans la pièce que vous venez d’ouvrir.

Cela aura pour effet de rétablir le courant dans toute la station. Rejoignez Alva en empruntant l’échelle et en ouvrant la porte désormais accessible. Sautez de l’autre côté de la pièce grâce au chariot tiré plus tôt et actionnez la console avec Alva pour découvrir une longue cinématique des dégâts causés par les Ancêtres d’Alva.

Entrer dans les tunnels

Chercher une issue dans les tunnels

Passez par la trappe au sol pour entrer dans les tunnels en empruntant l’échelle mise à disposition. Suivez les tunnels et prenez tout droit au premier embranchement. Au second croisement, prenez à droite, accroupissez-vous puis suivez le chemin allant vers la gauche jusqu’à tomber sur une échelle qu’il vous faudra monter pour sortir.

Trouver l’entrée de la station test Lierre

Une fois à la surface, prenez à droite puis plongez dans l’eau. Ressortez et préparez vos munitions et votre santé, le combat qui s’annonce s’avère être un des plus pointus jusqu’à présent.

Vaincre le Vulpivol

Le monstre apparaîtra par le ciel et provoque de très lourdes attaques qu’elles soient aériennes ou terrestres. La bête résiste au gel, aux dégâts électriques et à l’acide mais est sensible au feu et même au plasma d’après nos constatations. Le Vulvivol propose de nombreuses attaques très différentes via un pattern complet. Scannez la bête et marquez le plus de pièces détachables possibles.

Il peut vous envoyer de gros flashs blancs, vous aveuglant de longues secondes permettant de vous attaquer. Détruisez les cornes qu’il a sur la tête pour permettre de vous en débarasser.

Le Vulpivol peut également vous infliger de lourds dégâts au corps à corps grâce à sa morsure. Evitez-la en détruisant ses crocs présents à la base de sa tête.

Sur son torse, la machine possède une poche d’acide qui lui permet de vous contaminer. Détruisez-la pour permettre d’éviter ces attaques.

Tirez une flèche électrique sur chacune de ses épaules permettra de faire exploser des réserves électriques et provoquer une réaction en chaine.

Sur son ventre, le Vulpivol possède un lance-bombes qui assène une grosse quantité de missiles pouvant vous terrasser très rapidement. Détruisez ce contenant pour vous aider dans votre combat et même vous permettre de l’utiliser contre lui.

Sur son ventre également, la machine possède un générateur de furtivité permettant de se cacher. Vous pouvez le détruire mais la bête reste malgré tout visible via un mirage si elle le possède et vous pouvez donc tout de même la toucher.

Une fois la bête complètement détruite, fouillez-la et avancez vers le bâtiment surmonté d’un logo IVY.

Fouiller la station test Lierre

Fabriquer le coupe-liane

Une fois dans la bâtiment, passez dans la seconde pièce et inspectez la console. Cela vous permettra d’obtenir les plans d’un coupe-liane nécessaire à l’ouverture des fleurs de métal et des chemins bloqués jusqu’ici. Une fois les plans en votre possession, rejoignez l’établi du camp d’Alva pour fabriquer votre coupe-liane en forçant la porte sur la gauche de la pièce.

Rejoindre le noyau de données

Suivez le marqueur de quête en direction du nord-est (vers la sortie) puis prenez à gauche et montez les escalators. Avancez pour trouver et détruire les lianes de la fleur de métal avec 3 fois l’attaque rapprochée. Puis, appuyez sur R1 pour utuliser votre coupe-liane et ainsi libérer la porte du noyau de données. Ouvrez la porte et entrez dans la pièce.

Récupérer Déméter

Insérez le noyau de Gaïa dans la console pour récupérer Déméter. S’en suit une cinématique menant à un au revoir avec Alva. Vous devez à présent rejoindre la base pour donner Déméter à Gaïa. Utilisez pour cela un pack de déplacement rapide dans votre inventaire, une monture pour visiter les lieux ou alors un feu de camp proche pour vous téléporter gratuitement.

Retourner à la base

Apporter Déméter à Gaïa

Une fois dans l’enceinte de la base, allez voir Gaïa et insérez Déméter dans le noyau de données. Votre prochaine destination ? L’Ouest lointain et la ville de San Francisco dans le cadre de la quête La Tombe de Faro, seul lieu pouvant vous permettre d’outrepasser les autorisations Alphas détruites par l’homme ayant précipité la chute du monde il y a un millénaire.

N’hésitez pas à parcourir nos autres guides pour Horizon Forbidden West pour tout savoir sur le jeu.