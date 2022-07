Boite noire : Le Promontoire | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, en plus de vous honorer de ses quêtes principales, vous proposera diverses activités annexes comme par exemple rechercher et trouver différentes boites noires cachées un peu partout sur le territoire de jeu. Au total, 12 sont dissimulées dans le Monde et l’une d’elles se trouve dans la zone du Promontoire.

Où trouver la Boite Noire du Promontoire dans Horizon Forbidden West ?

Cette nouvelle boite noire juste au Nord-Est de la ville de Mélopée. Repérez l’épave d’un avion et trouvez une batterie se cachant dans la environs à l’Est de la carcasse, entre les machines qui vous traqueront. Placez la batterie dans le dispositif prévu à cet effet, puis ouvrez la porte. Mais attention, pour continuer, vous devrez utiliser le Coupe-Lianes, que vous obtiendrez grâce à la quête principale « Graines du Passé » afin d’ouvrir la Fleur de métal se trouvant devant la cachette. Une fois les lianes éliminées, vous pouvez récupérer la boite noire se trouvant juste derrière.