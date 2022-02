Dying Light 2, combien de temps pour terminer l’histoire ?

La question de la durée de vie de Dying Light 2 a été l’objet de pas mal de débats ces derniers temps, suite à un tweet maladroit de Techland annonçant qu’il faudrait environ 500 heures pour terminer le jeu complètement. Le studio a ensuite clarifié les choses, et de notre côté, nous avons pu terminer le jeu afin de nous faire une idée de sa durée de vie. Qu’en est-il réellement ? Voici combien de temps il faut pour terminer l’aventure principale de Dying Light 2.

Quelle est la durée de vie de Dying Light 2 ?

Avec son grand monde ouvert et ses multiples activités à découvrir, Dying Light 2 ne manque pas de choses à faire. Mais qu’en est-il de la durée de vie de son scénario principal ? Et celle qui englobe aussi les quêtes annexes majeures ? Après avoir terminé le jeu, on peut désormais faire le point. Voici la durée de vie de Dying Light 2 selon nos estimations :

Histoire principale : 25 à 30 heures

: 25 à 30 heures Histoire principale + missions annexes : Environ 80 heures

: Environ 80 heures Finir le jeu à 100 % (succès/trophées) : Environ 100 heures

Finir le jeu en ligne droite demande effectivement du temps, notamment pour être à niveau et utiliser le craft à bon scient pour accomplir tous les défis imposés par l’histoire. Les grosses quêtes annexes font également bien gonfler la durée de vie, et étant donné qu’il s’agit là d’un open-world, chacun peut y aller au rythme qu’il souhaite.

Concernant l’histoire des 500 heures, cela est difficile à jauger. Le jeu regorge de collectibles, et la montée en puissance peut être lente, ce qui fait qu’il faudra certainement s’attendre à voir le compteur passer au moins la centaine d’heures de jeu pour faire l’essentiel, même si là encore, tout changera d’une personne à l’autre. Mais il en faudra effectivement bien plus de temps pour tout voir dans le jeu, et même recommencer quelques parties afin d’aller au bout de certains choix si vous voulez vraiment voir tous les dialogues, encore faut-il vraiment le vouloir. Pour le 100% des succès/trophées, cela sera donc heureusement plus court.

Dying Light 2: Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.