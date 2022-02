Dying Light 2 : Que vaut la version PS4 ? Avis et vidéo de gameplay

Dying Light 2 sort demain et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a divisé les critiques. Le jeu de survie à la sauce zombie possède de nombreuses qualités et aussi de nombreux défauts et chacun saura sans doute voir ce qui l’intéresse le plus et les « tares pardonnables ». Notre test de la version PS5 est d’ailleurs déjà disponible depuis hier si jamais vous voulez y jeter un œil.

Pour ceux hésitant encore à l’acquérir sur l’ancienne génération de consoles, voici un rapide avis sur la version PS4.

Les performances de la version PS4

En marge de cette mini-critique, nous avons capturé quelques séquences sur PS4 Pro afin d’illustrer nos dires. Rappelons tout d’abord qu’en matière de contenu, rien ne change. Si vous voulez avoir un avis complet sur l’ensemble du titre, nous vous renvoyons encore une fois vers notre test. On en profite tout de même pour rajouter que le mode coopération fonctionne plutôt bien d’après nos premiers essais. Les joueurs peuvent ainsi rejoindre votre partie (ami ou inconnus selon vos choix dans les options) et vous accompagner dans le mode histoire. Lorsque vous quittez la session, vous gardez tout ce que vous avez ramassez (même les collectibles comme les notes ou les cassettes audio).

Sur PS4, Dying Light 2 s’en sort plutôt bien par rapport à la version PS5. Le Downgrade n’est pas aussi violent que ce que l’on imaginait et nous avons visuellement un rendu assez proche. Que ce soit en intérieur avec les ambiances horrifiques à souhait, et surtout en extérieur, l’immersion visuelle reste intacte. La profondeur de champ est éblouissante et le niveau de détail est correct dans l’ensemble.

Difficile de passer après des sensations de parkour en 60 FPS (en mode performance sur PS5) tant Dying Light 2 est un de ces jeux qui en profitent le plus. Que soit pour les déplacements ou les combats, ça bouge beaucoup et ce manque de fluidité peut être assez frustrant. La version PS4 fait ainsi le minimum syndical en tenant les 30 FPS durant la grande majorité de l’aventure. On n’échappe pas en revanche à quelques ralentissements durant les séquences avec beaucoup d’éléments à l’écran comme lors d’une poursuite de nuit. Heureusement les combats sont épargnés et rien ne vient vraiment gêner l’action même avec les quelques acrobaties possibles.

Les gros soucis de la version PS4

Concrètement, cette version PS4 n’est pas injouable mais elle pose 2 problèmes majeurs. En premier lieu, les temps de chargements. Par exemple, rien que pour démarrer votre partie à partir du menu principal, comptez environ 2 minutes. On remarque aussi que certains éléments du décor et certaines textures mettent du temps à apparaitre.

Les concessions techniques pour maintenir une expérience acceptable se sont malheureusement faites au niveau de la gestion des foules dans les environnements. Pour un titre où le stress et la peur des infectés sont importants, l’immersion en prend un coup. Au sol, les rues manquent de vie (ou de morts plutôt) si l’on exclu les lieux stratégiques (comme des points donnant accès à des ressources), constat qui se ressent particulièrement lors des phases de nuits qui sont censées être le pinacle de l’angoisse étant donné que de jour, la plupart des infectés sont planqués dans les zones sombres.

En conclusion

Si cela vous démange de tenter l’aventure Dying Light 2 et que vous n’avez pas les moyens d’en profiter sur PC ou une console nouvelle génération, la version PS4 pourra faire l’affaire si vous n’êtes pas trop regardant. Si vous comptez prendre une PS5 ou une Xbox Series à l’avenir, sachez que les versions Xbox One et PS4 peuvent bénéficier gratuitement des versions améliorées. Gardez cependant en tête que nos essais ont été réalisés sur PS4 Pro. Au vu de ces observations, on restera prudent en ne conseillant pas le jeu sur PS4 Fat. Même si le parkour et les combats offrent un rendu correct et qu’il reste visuellement agréable à l’oeil, le faible nombre de zombies à l’extérieur rend l’immersion bien moins crédible.