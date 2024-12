Comment battre le géant dans les grottes du temple mortuaire ?

En progressant suffisamment dans la quête principale « L’Idole de Râ », vous finirez par arriver dans une grande salle entièrement plongée dans l’obscurité. Illuminez-la grâce à la lumière du jour en marchant sur les plaques circulaires présentes dans la zone, puis, approchez-vous de la statue située au centre pour déclencher une cinématique et le combat contre le géant.

Dès que vous aurez à nouveau le contrôle d’Indiana, allumez votre briquet et mettez-vous accroupi. L’ennemi n’étant capable de vous repérer qu’avec son ouïe, restez dans cette position et explorez prudemment et silencieusement les alentours afin d’illuminer la salle de la même manière que précédemment. Notez toutefois qu’il n’est pas indispensable de marcher sur toutes les plaques pour s’en sortir ici.

Lorsque vous estimerez y voir assez clair, équipez-vous d’une arme à deux mains parmi celles présentes dans les environs. Attendez ensuite que le géant se montre et frappez-le autant que possible dans le dos, les attaques frontales étant déconseillées tout au long de cette escarmouche. Répétez l’opération aussi souvent que nécessaire, jusqu’à ce que le guerrier s’écroule. Il ne vous reste alors plus qu’à dérober son pendentif, placez ce dernier sur la statue de la salle et vous préparer enfin à mettre la main sur l’Idole de Râ.

