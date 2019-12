Maintenant que vous avez terminé la Montagne sacrée, direction le prochain morceau de l’histoire, le Château de Gao Yang. L’occasion parfaite pour continuer tranquillement cette soluce de Monkey King Hero is Back.

En route pour le Château de Gao Yang

Et voilà, vous continuez donc votre périple. Une fois que vous êtes arrivé au Château de Gao Yang, profitez-en pour sauvegarder et prenez quelques nouvelles potions pour faire le plein.

Avancez, jusqu’à ce que vous arriviez dans une cour. Là, un ennemi un peu coriace va sortir du lot. Utilisez vos nouvelles capacités ou des attaques en sautant pour en venir à bout. Cela ne devrait pas être trop difficile.

Quand c’est fait, approchez-vous de l’arbre à droite de la porte. Vous allez devoir y grimper et vous séparer le temps de quelques instants. Seul Dasheng peut accéder à la plateforme supérieure.

Montez donc, puis allez de l’autre côté, redescendez. Une fois passé, activez le levier pour ouvrir la porte.

Reprenez chemin avec vos compères.

Un peu plus loin, vous allez arrivé à une rivière où il n’y a plus de pont. Vous allez devoir trouver un chemin. Mais avant, venez à bout des deux ennemis. Quand c’est fait, montez à l’arbre à gauche, séparez-vous de vos acolytes, puis une fois de l’autre côté, frappez l’arbre pour qu’il tombe et permet de créer un passage.

Vous allez avoir un petit changement de zone. Là, à l’embranchement, profitez-en pour récupérer le trésor au bout. Revenez sur vos pas avant de croiser trois ennemis, dont une nouvelle espèce volante. Sautez pour l’atteindre et en venir à bout.

Profitez-en pour passer derrière le lierre pour ramasser quelques ressources et venez à bout des ennemis de la prochaine zone.

Quand c’est fait, vous arriverez au début de la demeure et vous pouvez profiter des marchands pour reprendre quelques ressources.

Après une courte « cinématique », continuez votre chemin. Et descendez au village. L’aventure est très linéaire ici.

Passez par la première porte que vous pouvez prendre. Passez la maison puis en sortant, vous verrez deux ennemis au loin. Vous pourrez donc soit utiliser une technique spéciale à distance (comme celle du poil), soit utilisez les pierres à disposition. A gauche, il y a un passage bloqué qui vous permet d’obtenir quelques ressources supplémentaires.

En poursuivant, vous arriverez à une zone avec deux ennemis et un sanglier un peu plus fort. Terrassez-les. Pensez à bien esquiver les attaques du sanglier costaud. Pensez aussi à partir à gauche au lieu d’aller tout de suite à droite pour récupérer un dieu de la terre.

Poursuivez jusqu’à arrivé à un trou où le petit peut aller récupérer des ressources. Sauf que cette fois, ce seront deux ennemis qui débarqueront. Mettez-les à terre, rentrez dans la maison sur votre gauche, pensez à récupérer à la fois le parchemin et le dieu de la terre et passez dans la pièce d’à côté.

Ici, la porte est bloquée. Frayez-vous un passage sur la droite en détruisant ce qui vous bloque et Liuer ira dans le trou. Il ouvrira la porte et vous permettra de passer.

N’hésitez pas à bien faire le tour de la zone. Il y a un parchemin, et pas mal de ressources à récupérer. Puis sortez par la porte et vous profiterez une cinématique.

Après la cinématique, descendez jusqu’au pont. A gauche, il y aura des carpes à récupérer comme ressources, donc n’hésitez pas à les prendre. Vous arriverez ensuite sur une place avec une maison (et un dieu de la terre) et quelques ennemis à abattre. Sur le chemin de droite, il y en a deux autres mais rien de fou à ramasser.

Continuez d’avancer jusqu’à ce que vous arriviez à l’échoppe de Madame Haze. Pensez à sauvegarder. A cet endroit, il y a un chemin pour une nouvelle zone mais il n’est pas encore possible d’y aller. Poursuivez donc votre route en direction du sud jusqu’à arriver à un bâtiment.

Là, toutes les issues sont bloquées. Il faudra donc trouver un moyen pour passer ce bâtiment : pour cela, allez à droite du bâtiment et grimpez à l’arbre avec notre héros. En haut, utilisez le mécanisme pour que les autres vous rejoignent. Au niveau de l’escalier, vous pouvez aller à droite pour récupérer un parchemin.

En bas, vous avez une porte (image 1) en face de vous qui vous permet de récupérer quelques ressources. Pas de dieu de la Terre ou de parchemin à ramasser cependant. Vous avez ensuite le trio habituel avec l’échoppe et le point de sauvegarde.

Une fois passé la sauvegarde et la grande porte, vous arriverez à un boss. Un sanglier ainsi que deux autres créatures. Pour le battre, il faut prendre son temps. Après pas mal de castagne, il finira par tomber. Vous pouvez user des pierres et objectifs à disposition mais aussi vos diverses compétences.

L’astuce, c’est bien sûr de s’occuper des petits monstres à côté. Surtout, tuez-les avant de vous focaliser sur le gros sanglier. Pensez également à user de l’esquive pour éviter de vous prendre un gros coup.

Une fois passé le boss, vous redescendrez au village. Prenez quelques ressources et vous arriverez à un endroit avec plusieurs ennemis. Usez simplement des projectiles à disposition pour en venir à bout.

Une fois arrivé à la rivière, il faudra trouver un passage. Dasheng devra monter à l’arbre à droite de la zone et passez le pont. Attention, en arrivant du côté de l’autre rive, des ennemis vous attendent. Faites gaffe à leur rayon qui fait un peu mal. Une fois les ennemis abattus, allez cogner l’arbre au bout pour créer un passage.

Dans la zone d’après, vous pouvez explorer un peu pour ne manquer aucune ressource. Il y a quelques petites choses intéressantes. Avancez jusqu’à trouver un autre mini boss. La stratégie est la même que plus haut.

Continuez ensuite votre chemin. Vous passerez dans une autre zone, où vous pourrez récupérer un peu de magie, de santé et d'XP avec des cristaux et vous arriverez à la Cité lacustre.