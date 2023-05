Poursuivez Rayvis

Dès votre arrivée, empruntez le raccourci pour vous rendre dans la salle où vous avez obtenu la posture Garde croisée, puis continuez votre chemin jusqu’à arriver devant une grande porte que Cal peut maintenant soulever.

Il faudra continuer en passant par l’intérieur du canon, ce qui veut dire que vous devrez attendre que chaque rayon d’énergie soit projeté avant de pouvoir continuer votre progression. Il faudra même vous rendre au coeur du canon en vous dépêchant entre deux rayons.

Vous arriverez dans une autre salle avec un écho de Force à récupérer sur la gauche du rayon d’énergie, à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous. Accrochez-vous ensuite à la grille qui se trouve au-dessus du rayon lorsque celui-ci est inactif.

Vous finirez par vous retrouver en dehors du bâtiment, mais pour mieux y rentrer plus tard. Vous arriverez dans une salle avec beaucoup d’ennemis, et il ne faudra pas hésiter à vous servir du rayon pour les éliminer rapidement. Vous trouverez aussi un écho de Force dans la salle des commandes.

Plus loin, sautez sur un mur pour descendre au pied de celui-ci et atteindre les grilles situées plus bas. Vous arriverez devant un endroit avec des arcs électriques, et un Disque de données à récupérer tout en bas de celui-ci (vous pouvez tomber ensuite, le jeu vous l’enregistrera tout de même).

Plus loin, vous aurez un long parcours à réaliser avec le bon timing. Il faut bien partir dès que le rayon commence à faiblir, et ne pas attendre qu’il soit complétement éteint.

Vous arriverez une nouvelle au coeur du rayon, qu’il faudra vite traverser en vous arrêtant à mi-chemin dans une salle sur le côté pour attendre que le rayon passe. Vous trouverez d’ailleurs un autre écho de Force.

Avant de sortir du cœur du rayon, vous pouvez essayer d’aller tout au bout de celui-ci pour trouver une salle sur la droite avec un point de compétence. Puis, revenez au milieu du canon et échappez-vous en retirant les grilles visibles sur les images ci-dessous jusqu’à arriver à un point de méditation.

Vous arriverez presque à destination, dans une grande salle avec des ballons orange qui flottent. Ils sont inutilisables pour le moment, donc regardez à gauche de la pièce pour voir une petite ouverture dans une salle remplie d’ennemis.

Après avoir tué tout le monde, fouillez les lieux aux endroits indiqués ci-dessous pour trouver deux échos de Force.

Vous devrez ensuite récupérer un noyau d’énergie derrière une vitre. Il faudra le projeter vers la première rampe, vite courir derrière le mur qui fait obstacle pour la récupérer avant qu’elle ne tombe.

Posez-la ensuite sur la deuxième rampe afin qu’elle passe sous la porte et courez dans la pièce à droite pour la récupérer une nouvelle fois et la placer dans le générateur d’énergie qui enlèvera la poussière de Koboh.

Profitez-en pour utiliser la capacité de BD-1 pour créer un chemin de poussière jusqu’au premier étage, afin de débloquer l’accès à un portail vert. Une fois traversé, allez au bout du couloir pour trouver la fonctionnalité Piratage : Droïdeka pour BD-1.

En continuant via le chemin libéré par la poussière de Koboh, vous récupérerez une amélioration pour le câble. Elle vous permettra de vous accrocher aux ballons orange vus précédemment.

Suivez donc simplement ces derniers, et n’oubliez pas de récupérer un coffre avec le corps Modèle 13 pour votre blaster à l’endroit indiqué ci-dessous.

Continuez votre ascension en vous aidant des ballons jusqu’à revenir au point de départ de la salle. Allez faire un tour au point de méditation avant de continuer à grimper, puisque le boss vous attend en haut.

Boss : Rayvis

Rayvis est bien plus redoutable que son maître, tout d’abord parce qu’il dispose de deux phases et de bien plus d’allonge. La première phase est assez abordable dans la mesure où ses bombes peuvent être facilement esquivées ou renvoyées, tandis qu’il faudra bien éviter toutes ses attaques imparables.

Pour la deuxième partie, c’est plus compliqué, car ses combos sont plus longs. Mais cela veut aussi dire que vous avez plus d’opportunités de le contrer et d’entamer sa jauge de garde. Utilisez par exemple le double sabre pour vite le déstabiliser.

Une fois le boss vaincu, n’oubliez pas de récupérer l’aptitude « Centré » dans l’arène, puis retournez à bord du Mantis pour repartir sur Koboh.

Affrontez Dagan à l’observatoire de Koboh

Sur Koboh, suivez les indications jusqu’à vous trouver dans la Cascade des Contreforts, derrière l’avant-poste. Vous trouverez d’abord un bassin avec un coffre caché en profondeur avec le pommeau Patience, puis plus loin un écho de Force et un éclat de Priorite caché après la cascade qui se situe à gauche du point de méditation.

Une fois devant le grand portail, influencez le Stormtrooper en prenant n’importe quel choix (ça n’a aucune incidence) et continuez simplement votre route.

Vous arriverez à nouveau devant un bassin avec un coffre dans les profondeurs, contenant la Moustache fine et mouche pour Cal, puis plus loin, un écho de Force est visible tout comme une caisse à briser près d’un vaisseau échoué, avec les coloris différents pour la tenue Dériveur.

Sur la gauche de ce coffre, en hauteur là où se trouvaient les bestioles, vous pouvez trouver un renfoncement dans la montagne avec une porte à lever au loin, qui cache un coffre avec la Moustache et mouche pour Cal.

Continuez jusqu’à arriver devant une grande porte à soulever en bougeant un mécanisme, gardée par des ennemis. Avant de la traverser, retournez-vous pour voir des panneaux sur lesquels courir, afin de grimper jusqu’à un coffre à briser contenant les capteurs audio Décharge pour BD-1.

Traversez ensuite la porte mais ne sautez pas dans l’arène. Utilisez plutôt la Confusion sur l’un des deux gros monstres pour qu’ils s’entre-tuent.

Juste après cette arène, vous trouverez un éclat de Priorite, avant d’entrer dans l’Etendue embrumée. Allez tout de suite au point de méditation, puis continuez en suivant le chemin et en allant sur la gauche. Vous trouverez un petit renfoncement avec un PNJ et un coffre contenant a veste Exilé.

Revenez sur le chemin principal jusqu’à croiser une grosse bête, puis allez sur la droite de son nid. Sur le chemin, vous trouverez un coffre à briser avec la Mouche pour Cal.

Suivez simplement le chemin qui s’offre à vous en pensant à récupérer l’écho de Force et le pommeau Détachement dans un coffre à briser à l’endroit indiqué ci-dessous.

Vous finirez par arriver dans une arène en flamme, avec quelques ennemis à affronter. Il faudra ensuite infiltrer le vaisseau en ruines pour y trouver une amélioration essentielle pour BD-1.

Utilisez la fléchette pour faire pivoter les panneaux non-loin afin de vous créer un passage, qui va vous ramener au point de méditation. En partant de ce dernier, allez dans les bâtiments à gauche, à flanc de montagne, jusqu’à grimper dans une pièce où vous verrez une grande vitre à ouvrir avec la Force.

Retournez maintenant plus bas, à l’entrée de ces bâtiments, puis visez le générateur qui se trouve dans la pièce précédente (là où vous avez poussé la vitre) pour faire en sorte qu’un panneau vienne vers vous. Dès qu’il repart, courez dessus pour traverser.

En continuant, vous entrerez au sein d’une caverne avec un panneau à baisser grave à une fléchette électrique. Lorsque vous aurez pris de la hauteur, retournez-vous et relevez le premier panneau que vous avez baissé pour qu’il vous serve de rampe jusqu’à une Essence de Santé. Continuez simplement votre chemin par la suite jusqu’à arriver à un point de méditation.

Avant d’entrer dans la base, faites un crochet à gauche du point de méditation. Vous trouverez un générateur à électrifier pour déverrouiller le coffre contenant les matériaux d’armes Caoutchoucs texturés.

Le poste impérial va vous donner du fil à retordre avec des vagues d’ennemis à combattre, assurez-vous d’être prêts.

Utilisez Confusion sur le garde qui se trouve derrière une vitre afin qu’il déverrouille la porte de gauche. Utilisez une fléchette de BD-1 afin de refermer le mur qui vous aidera à traverser, puis n’oubliez pas de récupérer le coffre avec le canon RSKF-44 pour votre blaster à l’endroit indiqué. Vous tomberez ensuite sur un combat de boss tout à fait amusant, que l’on vous laisse expérimenter vous-même.

Une fois à l’extérieur, suivez le chemin jusqu’à un générateur à alimenter avec une fléchette, puis vous trouverez un ascenseur qui vous ramènera tout en bas de la montagne, avec un écho de Force non-loin. Mais ne le prenez pas (l’ascenseur) si vous souhaitez continuer votre quête.

Plus loin, vous pourrez lancer des plateformes sur lesquelles votre grappin peut s’accrocher. Il faut donc les lancer vers les bouts de montagnes sur le chemin pour continuer à progresser, jusqu’à prendre un taxi sous la forme d’une créature volante.

Vous voici maintenant dans la base aérienne, que vous pouvez infiltrer en vous rendant sur la gauche, avec une brèche dans le mur. Dans la pièce, lancez une fléchette par-dessus une porte fermée pour ouvrir une trappe au plafond.

Sortez de la pièce pour entrer par cette trappe afin de déverrouiller la porte. Vous pourrez maintenant faire bruler la poussière de Koboh et prendre un mécanisme flottant pour le lancer vers une autre plateforme de la base aérienne, afin de traverser avec votre grappin.

Continuez votre ascension avec une grande arène remplie d’ennemis. Allez sur la droite de cette zone pour courir sur un mur vous menant vers deux droïdes à tuer. Retournez-vous et viser le générateur au-dessus du mur sur lequel vous venez de courir avec une fléchette. Suivez le parcours jusqu’à arriver dans un couloir avec de nombreux droïdes.

Le bon chemin est à droite, mais allez d’abord à gauche, tout au fond, pour voir un écho de Force avec Dagan. Puis, allez à droite et utilisez le grappin sur les hélices qui tournent en allant à contre-courant de ces dernières.

Vous arriverez sur un pont avec un ennemi à tuer. Avant de continuer, vous pouvez entrer dans une pièce à gauche dont les portes ne sont pas complètement fermées, pour vous faire surprendre par un garde derrière elles.

Ici, vous pouvez lancer un mécanisme flottant par la fenêtre afin de l’utiliser pour grimper à l’étage, avec deux Stormtroopers et un coffre contenant une capsule de stim supplémentaire.

Continuez jusqu’à battre un mini-boss qui n’a rien de difficile, avant d’utiliser une fléchette sur un générateur près d’une porte. Il faut maintenant utiliser une autre fléchette sur un bras mécanique afin de vous permettre d’aller jusqu’à une plateforme au loin, où vous retrouverez Bode.

Maintenant que Bode est à vos côtés, lancez une fléchette sur le même bras mécanique afin de pouvoir attirer un mécanisme volant vers vous. Lancez-le en hauteur sur la gauche pour atteindre une nouvelle salle avec un écho de Force.

La prochaine salle qui vous posera problème comporte un générateur à alimenter avec une fléchette en son centre. En tirant dessus, vous ferez tourner les murs avec deux vagues d’ennemis qui vont vous surprendre.

Une fois tous les ennemis vaincus, ne tirez pas tout de suite sur le générateur et prenez plutôt l’un des mécanismes flottants qui se situe dans le couloir de la deuxième vague d’ennemis, afin de le lancer par la fenêtre au bout de la pièce. Cela vous permettra de grimper jusqu’à une autre salle avec une Essence de Force.

Retournez ensuite dans la pièce avec les murs qui tournent pour lancer une fléchette dans le générateur, prendre un nouveau mécanisme flottant et le lancer en dehors de la salle pour continuer.

Sur le Pont d’observation, au lieu de continuer vers le chemin préétabli, allez à l’opposé pour y trouver deux mini-boss à combattre, avec une Essence de Santé à la clé.

Il ne vous reste plus qu’à continuer votre chemin en ligne droite vers le boss, en éliminant des dizaines de droïdes au passage avant de l’affronter.

Boss : Dagan Gera

Dagan Gera est plus féroce que par le passé mais vous pouvez profiter de la présence de Bode dans la première partie du combat pour facilement le déstabiliser. Lorsque votre compagnon ne pourra plus vous aider, Dagan lancera des vagues de Force si vous vous tenez trop à distance, qu’il faudra obligatoirement esquiver.

Durant la deuxième phase, il invoquera des clones que vous détecterez facilement en jetant un coup d’œil à leur barre de vie. Tuez-les rapidement, puis attaquez Dagan en prenant garde à ne pas rester dans la zone bleue qu’il peut créer avec une bulle de Force.

Avant de quitter la base, prenez l’ascenseur du Grand oculus pour y trouver l’avantage Perplexité indiqué ci-dessous, puis retournez sur Jedha.

Même si nous sommes ici dans la soluce et que cette dernière est remplie de spoilers, on évitera de mentionner ce qui survient lorsque vous retournerez sur Jedha. D’autant plus que vous devrez simplement vous contenter de suivre le couloir qui s’offre à vous, avec un boss que vous devez simplement combattre pendant quelques instants sans avoir pour objectif de le tuer.

Vous allez maintenant prendre le contrôle de Cere, qui est une vraie machine à tuer des Stormtroopers, à tel point que le jeu se transforme presque en beat’em all ici. Venez à bout de la première vague avant de rentrer dans la base.

Par la suite, vous arriverez devant une pente qu’il faut escalader en sautant sur les zones où le sol est un peu plus stable. Une fois en faut, il faut pousser les petites boules dans leur encoche pour qu’elles viennent taper les grosses boules afin de les faire tomber sur l’Empire.

Une fois dans la base, suivez simplement le chemin jusqu’à arriver dans une nouvelle arène avec de nombreux ennemis à décimer, qui ne devraient pas vous poser de problèmes contrairement au boss qui suit.

Affrontez un vieil ennemi

Dark Vador lui-même viendra détruire la base et s’opposer à Cere, et autant vous dire que ça ne va pas être une partie de plaisir. Il est sans doute le boss le plus difficile de l’aventure, et le premier conseil que l’on pourrait vous donner, c’est de ne pas hésiter à baisser la difficulté si le challenge est trop difficile, car même en Padawan, Anakin ne se laisse pas faire.

Il n’a qu’une seule barre de vie mais on peut dire que le combat est découpé en plusieurs phases. Il est important de garder la capacité de Cere à absorber les dégâts lorsque dans la deuxième phase, Dark Vador vous lancera des météorites (enfin, des boules de feu avec les archives). En dehors de cela, il ne faudra pas être trop gourmand, c’est-à-dire en vous limitant à des combos simples de deux coups, trois maximum, pour éviter les contres.

Une fois battu, assistez à la cinématique qui clôture ce chapitre, avant de passer à la dernière partie du jeu. Pour en savoir plus sur Star Wars Jedi: Survivor, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.