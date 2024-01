Solid Snake de Metal Gear Solid se faufile jusque sur le champ de bataille de Fortnite

Avec Raiden en bonus

Si vous avez joué aux jeux Metal Gear Solid, ce n’est probablement pas sous cette forme que vous espériez le plus revoir Solid Snake, mais nul doute que quelques fans de la série de Kojima et du jeu d’Epic Games seront ravis de pouvoir faire quelques top 1 en compagnie de ce protagoniste.

Solid Snake (jeune ou vieux) arrive avec la mise à jour 28.10 de Fortnite, en compagnie d’un dispositif de camouflage optique et les mythiques boîtes en carton. On retrouve également l’accessoire de dos Metal Gear Mk. II, l’émoticône Caché ?, le planeur Slider et le revêtement Couleurs de Snake, pour celles et ceux qui veulent encore plus de Metal Gear Solid dans leur Battle Royale préféré.

Mais il n’est pas le seul personnage issu de cette licence à débarquer dans Fortnite, puisqu’un nouveau trailer nous montre également Raiden en mode camouflage tactique, qui devrait lui aussi avoir droit à son propre skin en jeu.