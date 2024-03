Fortnite Chapitre 5 Saison 2 : Tout savoir sur la nouvelle saison « Mythes & Mortels » empêtrée dans un lancement raté

Alors que les équipes de communication de Fortnite ont pris la parole en fin de matinée indiquant un report de 8h supplémentaires du lancement de la saison, ce n’est qu’en début de soirée que ce lancement a encore été repoussé de 5h supplémentaires, provoquant ainsi l’émoi des joueurs mais aussi leur mécontentement. Un lancement raté donc, pour une saison qui pourtant s’annonce ambitieuse. Nous vous résumons tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle saison mythologique.

Défiez les Légendes Olympiennes

Seulement quelques jours après l’apparition d’une main gigantesque tenant une boîte enchainée directement sur la carte du jeu, les joueurs et joueuses du monde entier n’auront mis que quelques heures avant de briser toutes les chaines retenant cette boite mystérieuse, la laissant s’effondrer au sol. Malheureusement, il s’agissait de la Boîte de Pandore, un vieil objet mythologique qui renfermerait tous les maux du Monde entier en son sein et capable de déverser le chaos sur le Monde dès que quiconque oserait l’ouvrir.

Après cet acte considéré comme un véritable affront de la part des divinités les plus célèbres de la mythologique grecque, il est grand temps d’affronter Zeus, Hadès et compagnie sur une île complètement remaniée pour l’occasion, pour cette saison censée durer jusqu’au 24 mai prochain à 8h heure française.

Comme on peut le constater dans le trailer diffusé aux premiers instants du temps d’arrêt en ce 8 mars au matin, des créatures étranges semblent baigner au fond des eaux verdoyantes des Enfers. De nouveaux mouvements spécifiques aux nouveaux personnages seront présents comme la capacité de plonger en direction de ses ennemis en vol grâce aux ailes d’Icare portées dans le trailer par Aphrodite.

Attention car ces ailes pourront brûler si vous recevez trop de dégâts ou si vous volez trop longtemps avec les conséquences d’une chute potentiellement mortelle. Dans ce trailer, on peut également y découvrir la belle Artémis, l’éclair effroyable de Zeus, tandis qu’Hadès bénéficiera de chaînes maudites et ravageuses qui seront disponibles plus tard dans la saison.

Le Mont Olympe face aux Enfers

Parmi les nouveaux lieux disponibles pour cette saison Mythes et Mortels, on peut donc constater l’arrivée du célébrissime Mont Olympe, demeure du dieu des dieux Zeus, mais également des Enfers, où vit un certain Hadès. Des paysages somptueux et promettant de belles parties verticales.

Vous pourrez également défier Arès dans le Brawler’s ​Battleground, ou encore tomber nez à nez avec le chien de garde à trois têtes Cerbère à Grim Gate. D’autres dieux et créatures mythologiques seront également de la partie comme Méduse, Aphrodite et Artémis disponibles dans le passe de combat. L’Avatar Korra viendra conclure ce passe de combat spécial en devenant le skin secret débloqué plus tard dans la saison.

Un passe de combat divin ?

Le passe de combat de cette nouvelle saison de Fortnite est en effet constitué de 8 nouvelles tenuEs exclusives à cette saison et possédant toute une particularité, arme ou mouvement. Parmi les skins de ce nouveau passe de combat toujours vendu 950 V-Bucks, vous pourrez retrouver (de gauche à droite) :

Poséidon , le roi des océans, des plages et du… Bleuvage.

, le roi des océans, des plages et du… Bleuvage. Artémis et son fusil de tireur d’élite prédateur très efficace de loin. Obtenez la variante mythique en battant Zeus.

et son très efficace de loin. Obtenez la variante mythique en battant Zeus. Zeus et sa foudre légendaire possédant trois charges avec un temps de récupération.

et sa légendaire possédant trois charges avec un temps de récupération. Aphrodite , la déesse des cœurs et ses ailes d’Icare .

, la déesse des cœurs et ses . Hadès et son pistolet-mitrailleur prémonitoire qui tire très précisément, du moins au début…

et son qui tire très précisément, du moins au début… Cerbère et son fusil à pompe gardien en variante mythique, qui tire trois projectiles rapidement. Ce skin est débloqué à l’achat du passe de combat.

et son en variante mythique, qui tire trois projectiles rapidement. Ce skin est débloqué à l’achat du passe de combat. Méduse

Korra

Chacun de ces nouveaux skins dispose donc d’armes spécifiques, de variantes à débloquer ou encore de contenus cosmétiques divers. Des variantes LEGO seront également à découvrir, pour compléter les nouveautés de LEGO Fortnite, tout comme des accessoires pour Fortnite Festival.

A noter qu’Arès fait office de grand absent ici. Enfin, pas complètement, puisque le Dieu de la guerre sera le skin exclusif au Club de Fortnite du mois d’Avril (pour celles et ceux qui l’ignorent, il s’agit d’un abonnement mensuel vous permettant d’obtenir des V-Bucks et des récompenses exclusives moyennant 11,99€ par mois tout de même). Arès se trouve au coeur de Brawler’s Battleground, au sud du Mont Olympe. Si vous battez Arès, vous pourrez repartir avec la variante mythique du fusil d’assaut guerrier.

Des nouveautés en Pégase pagaille

Parmi les modifications apportées au gameplay dans cette saison mettant en avant les dieux de l’Olympe, vous pourrez retrouver une lunette thermique fabriquée par Héphaïstos pour toute arme à lunette, mais aussi une poignée avant accélérante permettant des mouvements plus rapides pendant que vous visez. Ces modifications seront à retrouver aux établis de modifications mais aussi dans les nouveaux bunkers d’armement, débloqués en milieu de partie et renfermant des trésors inestimables.

A noter qu’un tout nouveau style du légendaire Midas devrait faire son apparition au fil de la saison, tout comme des Médailles qui récompenseront tous vos faits et gestes. Une bulle de protection en forme de dôme sera également disponible et résistant à une grande partie des dégâts potentiels.

Des armes de la saison précédente font également leur retour comme par exemple le fusil à pompe spécialisé Frappeur, le fusil à pompe automatique Furie, le fusil d’assaut Rival, le pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre, le fusil de sniper Faucheur et le pistolet Prédateur. Un mode Floor is Lava est également de retour avec une carte se remplissant de lave au fur et à mesure.

Les nouveaux cosmétiques

Le Parapluie Top 1 fait également office des cosmétiques attendus des joueurs et joueuses à chaque lancement de saison. Découvrez le tout nouveau juste ci-dessous, partagé par les leakers bien connus du jeu.

De tout nouveaux fonds d’écran seront également disponibles au fil des avancées dans le passe de combat, avec de belles mises en couleur comme à chaque saison.

