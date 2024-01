La console portable ASUS ROG Ally Z1 passe sous la barre des 500 € pour les soldes

Où trouver la ASUS ROG Ally Z1 au meilleur prix ?

Cette console ASUS ROG Ally Z1 est moins puissante que sa grande sœur Z1 Extreme, mais elle vous permet tout de même de profiter de vos jeux PC en mode nomade sur un écran de 7 pouces full HD, avec une machine qui embarque 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, le tout équipé de Windows 11. Lorsqu’elle est sortie il y a de cela quelques mois, la ROG Ally était affiché au prix de 699 €, ce qui semblait être un prix un peu trop élevé pour ce que la console proposait, surtout face à une Z1 Extreme dont le prix n’était pas beaucoup plus cher.

Mais avec les soldes et ce bon plan, tout cela change. Il est en effet possible de retrouver cette console ASUS ROG Ally au prix de 499 € seulement sur Amazon, soit une réduction de 200 € qui rend la machine beaucoup plus attrayante.