Solaris: Offworld Combat : Le FPS multijoueur en VR arrive bientôt sur le PlayStation VR

Solaris: Offworld Combat va bientôt toucher de nouveaux joueurs au-delà de sa mouture Oculus. Effectivement, le titre multijoueur en VR par les créateurs de l’excellent FPS tactique en VR Firewall: Zero Hour ira faire prochainement un tour sur le casque VR de Sony.

Solaris Offworld Combat will be coming to PlayStation VR Spring 2021!

To those of you looking for a hard copy, we’ll be working with @Perpgames on the physical release.

Keep an eye out for more information as we get closer to the release date. #PSVR #VR @SolarisOWC #SolarisOWC pic.twitter.com/EI9nZ3Yxoi

— First Contact Entertainment is Hiring!!! (@firstcontactent) February 10, 2021