Le smartphone OnePlus Nord CE 5G est en réduction avec ses écouteurs OnePlus Buds

La dernière ligne droite vers Noël et là, et c’est bien le dernier moment pour remplir votre hotte afin de pouvoir tout déposer sous le sapin. On a récemment eu droit à pas mal d’offres sur des smartphones de plusieurs marques, que ce soit les Samsung Galaxy ou ceux de chez Honor, et c’est aujourd’hui le OnePlus Nord CE qui a droit à une jolie réduction.

Un pack idéal en dessous de 300 €

Le OnePlus Nord CE 5G est actuellement en promotion chez Darty, où il est disponible dans un pack avec les écouteurs OnePlus Buds Z pour le prix de 299 € au lieu de 379 €.

Ce smartphone est un excellents choix pour du milieu de gamme, avec des performances très satisfaisantes. Il dispose d’un écran AMOLED de 90 Hz, de 128 Go d’espace ainsi que de 8 Go de Ram. Tout cela est couplé à un processeur Snapdragon 750G, qui peut faire tourner la plupart des jeux à des rendus convenables.