Le smartphone Samsung Galaxy Note 20 à un prix encore jamais vu

C’est la fin d’année et les offres semblent pas mal s’enchaîner en cette pré-période de noël. Si vous souhaitiez mettre la main sur le smartphone Samsung Galaxy Note 20 5G, sachez que celui-ci vient de passer sous la barre des 600€ sur Boulanger. Une offre à ne pas manquer, pour un bon plan qui va probablement partir très vite.

Le Samsung Galaxy Note 20 à prix cassé

Lancé initialement à un tarif qui dépassé les 1 000€, le Samsung Galaxy Note 20 5G est aujourd’hui à seulement 599€ chez Boulanger. On est donc sur un prix compétitif, bien qu’il faut noter tout de même noter que depuis sa sortie, il avait déjà revu son tarif à la baisse, étant affiché aux alentours des 899€ dernièrement. Cela n’en reste pas moins une belle promotion et l’une des meilleures offres smartphones du moment.

Disponible depuis une bonne année, le Galaxy Note 20 est un smartphone classé plutôt dans le haut de gamme de Samsung. Il propose un écran Oled de 60Hz, possède un excellent appareil photo et est bien sûr compatible avec la 5G. S’il possède également un stylet, il peine un peu plus au niveau de son autonomie et l’absence de quelques connectiques, comme le manque de microSD et de mini-jack. Il rattrape bien le coup avec le reste de ses caractéristiques.

Caractéristiques du Galaxy Note 20

Si vous comptez prendre le Note 20, voici quelques caractéristiques :

Ecran OLED 6.7″

OLED 6.7″ Mémoire Interne : 256 go

: 256 go RAM : 8 Go

: 8 Go Processeur : 8 coeurs jusqu’à 2,3 GHz

: 8 coeurs jusqu’à 2,3 GHz Appareil photo : 3 capteurs DXOMARK 12 mégapixels+ 12 mégapixels+ 64 mégapixels (+ 10 megapixels pour le selfie)

3 capteurs DXOMARK 12 mégapixels+ 12 mégapixels+ 64 mégapixels (+ 10 megapixels pour le selfie) Système d’exploitation : Android 10

: Android 10 Batterie : 4300 mAh, compatible charge rapide et par induction

Le Samsung Galaxy Note 20 est donc un bon smartphone, qui peut même est considéré comme excellent vu le tarif affiché ici.