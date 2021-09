Skull & Bones : De nouveaux détails sur le jeu ont potentiellement fuités

Si la saison des reports que l’on vit actuellement montre de nombreux délais dans le calendrier des éditeurs, ce n’est rien face au retard qu’accumule Skull & Bones depuis plusieurs années. Aux dernières nouvelles, le développement du titre n’était pas au beau fixe, même si une nouvelle (et énième) direction avait été décidée, avec en ligne de mire une sortie lors de la prochaine année fiscale. Aujourd’hui, c’est l’insider Tom Henderson, décidément sur tous les fronts après avoir annoncé le report de Battlefield 2042 en avance, qui donne des détails sur le titre.

In #SkullAndBones, there are 5 tiers of ships (small, medium, large etc.) and are categorized into three different categories. Cargo, Combat, and Exploration.

Unlocking different ships are tied to blueprints, which you can buy at different settlements. pic.twitter.com/TUf3mZIHdd

