Battlefield 2042 est officiellement repoussé au 19 novembre prochain

Après quelques fuites du côté de certains insiders, Battlefield 2042 est officiellement repoussé. Heureusement, ce report n’est finalement pas si énorme.

Battlefield 2042 reste en 2021

An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz — Battlefield (@Battlefield) September 15, 2021

Dying Light 2, Total War Warhammer 3 ou encore Rocksmith+, nous sommes devant un vrai festival de reports de plusieurs jeux pour 2022. Battlefield 2042 n’y échappe pas même s’il restera en 2021 avec une sortie décalée d’un mois environ. C’est le compte twitter officiel de la licence qui annonce la nouvelle avec un message nous expliquant les raisons de ce choix.

Bien évidemment, les chamboulements liés à la pandémie et le travail à distance ont contraint les équipes de DICE, Criterion et Ripple Effect à obtenir plus de temps pour livrer le FPS dans les meilleures conditions possibles. Bien entendu, la santé des équipes passe avant tout et il faudra ainsi prendre son mal en patience. D’autant que cela évitera, on l’espère, des soucis liés à un lancement trop précipité. En revanche, nous devrions avoir plus de nouvelles sur la fameuse bêta ouverte à la fin de ce mois de septembre.

Initialement prévu pour le 22 octobre prochain, Battlefield 2042 sortira finalement le 19 novembre prochain.