Skatebird ajoute une dose suspicieuse d'among us

SkateBIRD est sorti l’an dernier mais cela ne l’empêche pas d’ajouter régulièrement du contenu gratuit comme aujourd’hui avec d’ailleurs un invité que vous connaissez bien si vous êtes allés sur Internet ces dernières années.

Ce skater est très sus

Cette nouvelle mise à jour gratuite est disponible dès aujourd’hui, enfin sur PC puisqu’il faudra attendre quelques jours pour qu’elle arrive sur les versions Switch et Xbox One. Cette update vient ajouter de nouvelles tenues, un nouveau niveau et même un nouveau personnage qui est le célèbre Crewmate d’Among Us qui nous proposera ses meilleurs tricks.

SkateBIRD est disponible sur PC, Switch et Xbox One.