SkateBIRD se trouve une date de sortie pour ce mois d’août

Vous aimez le skate et les oiseaux ? SkateBIRD pourra peut-être faire votre bonheur, et ça tombe bien puisqu’il sortira cet été.

Fais comme l’oiseau

Clairement SkateBIRD fait partie de ces curiosités qui peuvent nous faire passer un bon moment avec un concept assez délirant. Ici il sera donc question de faires des tricks dans différents skateparks en choisissant parmi 30 espèces de volatile. Vous pourrez aussi customiser votre zozio avec plusieurs cosmétiques.

Le but sera de vous faire un nom dans le monde du skate afin d’aider votre ami qui a raccroché sa planche. Bien loin d’un Skate en matière de simulation il proposera des contrôles simplifiés et des battements d’ailes histoire de planer un peu plus lors d’une figure.

Grâce au Summer of Gaming d’IGN, on sait que SkateBIRD sortira sur PC, Xbox One, et Switch le 12 août prochain pour une vingtaine d’euros environ.