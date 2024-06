skate. fait le point sur son développement en vidéo et tease l’implication de M-Corp

Et bienvenue chez M-Corp

Si vous avez manqué le trailer de skate. diffusé lors du Summer Game Fest, nous vous invitons à le regarder ci-dessous. Ce trailer se présente sous la forme d’un sketch avec pour vedette Tim Robinson, ancien membre du Saturday Night Live. La simulation de skate en free to play met en place le cadre de son univers qui plus ou moins assez loufoque et anarchique d’après les premières informations.

D’après nos observations, M-Corp est une société fictive qui fera office d’antagoniste dans skate. Elle est présentée comme une entreprise obsédée par le profit et la standardisation, et qui opère dans la ville toute aussi fictive de San Vansterdam. Sur le trailer, les écrans affichent également une information qui indique que la société a quitté la ville, permettant ainsi aux skaters d’investir les lieux.

Le site officiel semble en tout cas aller dans ce sens :

Pour l’instant, nous préférons garder ces précieux atouts au chaud sous nos vestes (si vous voyez ce que je veux dire), mais une fois prêts, nous n’aurons qu’une hâte, c’est de vous en dire plus sur le groupe qui a commencé à travailler à la restauration de notre nouvelle maison, San Vansterdam.

Des nouvelles concernant le gameplay et les fonctionallités

Aujourd’hui, Electronic Arts et Full Circle dévoilent les dernières informations sur le jeu en vidéo. Ce que l’on peut voir en matière de gameplay (sachant que nous sommes toujours sur de la pre-pre-alpha) est encourageant avec un système de tricks toujours basé sur la maniabilité des sticks ainsi que bon nombre de fonctionnalités intéressantes pour le multijoueur.

Nous avons beaucoup travaillé à la reconstruction de Flick-It, le système principal de commande des tricks de skate. Nous voulons nous assurer que chaque trick soit fun et satisfaisant, tout en conservant l’intuitivité des précédents Skate. De plus, nous avons amélioré la précision et le contrôle pour simplifier l’apprentissage des tricks.

Grâce aux nouvelles technologies, les équipes ont pu améliorer sensiblement les animations et diversifier les mouvements du gameplay à pied pour faciliter la navigation en ville. Vous pourrez aussi personnaliser votre environnement avec l’outil « quick drop », qui permet de placer des objets n’importe où en temps réel, y compris en multijoueur. Les replays font également leur retour, offrant davantage d’options pour les angles de caméra. La vidéo aborde aussi d’autres thèmes qui seront traités plus en détail dans les prochains mois.

skate. sortira en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à une date encore inconnue. Le titre sera également cross-play et cross-progression. Pour les plus impatients, vous pouvez vous inscrire pour participer aux Play Test qui auront lieu sur console cet automne.