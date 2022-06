Skate 4 pourrait être présenté en juillet par Electronic Arts

Alors que l’on apprenait ce matin même que Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 aurait pu être une réalité avant l’absorption de Vicarious Visions par Blizzard, c’est maintenant au tour de Skate 4 de faire parler de lui. Et c’est une nouvelle fois via des fuites. Après avoir découvert que du gameplay pré-alpha s’était répandu sur les réseaux sociaux, c’est maintenant l’insider très réputé Tom Henderson qui nous informe via Try Hard Guides que le jeu devrait bientôt être présenté officiellement par Electronic Arts.

Une présentation estivale à venir

L’insider rappelle que le jeu est passé par de très nombreux playtests au cours de ces derniers mois, et que EA est enfin prêt à nous montrer à quoi ressemblera Skate 4, ou tout simplement Skate. Il indique que le jeu devrait être révélé dans le courant du mois de juillet, sans plus de précisions pour le moment.

Selon lui, du gameplay serait bien présenté, et la presse aurait même droit à un premier contact avec le jeu afin de recueillir des premières impressions. Sachant que Electronic Arts a déclaré qu’il n’y aurait pas d’EA Play cette année, on ignore de quelle façon ce Skate 4 sera présenté. Certainement de la manière la plus simple possible, avec un stream dédié rien qu’au jeu ?

Réponse dans les prochaines semaines.