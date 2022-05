Simon The Sorcerer Origin marquera le retour de la série culte de point’n click en 2023

On a pu voir que le genre du point’n click n’était pas encore tout à faire mort, et que d’anciennes gloires étaient prêtes à revenir sur le devant de la scène, à l’image de Return to Monkey Island. La licence Simon The Sorcerer est peut-être moins moins connue que la saga de Ron Gilbert, mais elle devrait tout de même parler aux amateurs de jeux rétros, qui ont découvert le premier épisode au début des années 90. 30 ans après, la série revient avec un tout nouvel épisode qui se présente comme un préquel, avec Simon The Sorcerer Origin, qui dévoile ici en exclusivité française sur ActuGaming son tout premier trailer.

L’apprenti sorcier dévoile ses origines

Simon est de retour dans ce nouvel opus, qui se déroulera donc avant les éléments du tout premier Simon The Sorcerer sorti en 1993, quelques semaines avant le début de l’aventure.

L’apprenti sorcier reviendra donc dans un style plus moderne, qui fait tout de même hommage aux jeux d’époque et qui conserve son gameplay de point’n click, avec de nombreuses énigmes à résoudre empreintes de magie et un gameplay remanié avec quelques nouveautés.

Cet épisode aura pour but de lever le voile sur de nombreux mystères liés au premier opus de la saga, avec des mystères qui seront enfin résolus.

Notre interview avec Massimiliano Calamai, game director du jeu

A l’occasion de cette annonce, nous avons pu poser quelques questions à Massimiliano Calamai, game director sur le jeu :

Qu’est-ce qui a motivé le retour de cette licence en particularité ?

J’adore, enfin on adore cette saga, surtout les deux premiers épisodes. Notre entreprise est composée de nombreux vétérans, passionnés, et joueurs, dont beaucoup sont issus du monde des développeurs des années 1980. Je travaille dans le développement de jeux vidéo narratifs depuis plus de 30 ans. Tout simplement, nous pensions avoir une bonne histoire pour un prequel et nos possibilités techniques et visuelles nous permettraient de l’exprimer avec intensité.

Nous avons senti que Simon avait besoin de plus de choses, en partant des « origines ». Nous avons proposé un préquel aux auteurs originaux, il n’a pas été facile de les convaincre : nous touchons leur histoire originale, en la relançant avec de nouveaux visuels, c’était une opération dangereuse, mais nous y avons cru. Après plusieurs mois (environ 1 an) d’étude et de recherche, nous avons reçu un « WOW ! » C’était le bon moment pour commencer à travailler sur ce nouveau, et laissez-moi vous dire, intense chapitre.

30 ans plus tard, quelles sont les nouveautés que l’on peut attendre ?

Notre passion pour le genre et la narration s’est concentrée précisément sur cette question. À quoi les nouveaux joueurs et fans de la saga devraient-ils s’attendre ? Pour donner une réponse, nous avons eu des mois de recherches minutieuses et de comparaisons entre nous.

Nous voulions quelque chose de classique qui ne bouscule pas l’univers originel de Simon 1 et 2 et qui crée un lien immédiat avec les fans de la saga et les aventuriers. En même temps, nous ne pouvions pas oublier que 30 ans s’étaient écoulés, et que de nombreux jeunes joueurs ne connaissaient Simon que partiellement.

Origins racontera une histoire intense, pleine de contrastes, on va s’énerver, on va rire des blagues acides de Simon (qui parlera parfois au joueur), on va être ému et on va ressentir des choses intenses en créant des liens forts avec le premier épisode. L’aventure se déroule quelques semaines avant les événements de Simon 1, nous sommes en 1993, dans un doux printemps anglais. On retrouve un garçon agressif et plein de contradictions, qui n’a pas encore trouvé sa place dans le monde, avec une relation conflictuelle avec ses parents.

Nous trouverons un Simon beaucoup plus développé et complet, aidé par une technologie et des visuels que nous avons conçu autour de lui : il aura droit à plein d’animations, d’expressions, de mise en scène, d’effets visuels, comme dans un film d’animation, mais complètement jouable avec des commandes point’n click plus modernes. Ce sera une aventure intense et complexe avec un crescendo narratif et de la difficulté dans les énigmes. On retrouvera des visuels modernes mais avec des couleurs chaudes qui maintiendront toujours le lien avec la série originale.

Dans les années 90, certaines personnes comparaient la série à Monkey Island. Cela doit vous faire sourire de voir que cette licence revient également (avec Return to Monkey Island) n’est-ce pas ? Pensez-vous qu’un regain d’intérêt autour du point’n click est en train d’arriver ?

Oui, cette incroyable coïncidence nous a beaucoup fait sourire. Après 30 ans, Simon et Monkey seront à nouveau ensemble, c’est quelque chose qui nous excite et nous rend fiers, et en même temps, on a hâte de jouer à Return To Monkey Island ! Nous sommes sûrs que Ron Gilbert fera un travail fantastique.

Nous sommes honorés de partager le même timing la relance de deux sagas aussi légendaires. Je crois qu’au cours des dix dernières années, l’intérêt pour les aventures point & click n’a jamais diminué, en grande partie grâce aux travaux les plus récents de Ron Gilbert et de Tim Schafer, qui ont été capable de jongler entre des remasters, des remakes et de nouvelles licences.

Mais certes, Return To Monkey Island et Simon The Sorcerer Origins braqueront encore plus les projecteurs sur le genre en captant l’attention des nostalgiques et en attirant les jeunes gamers. Nous sommes convaincus que ce sera un nouveau souffle pour les aventures des prochaines années, et nous avons de grands projets pour continuer à travailler sur Simon.

Avez-vous justement été puisé quelques influences sur des titres plus modernes, ou êtes-vous essentiellement restés sur l’héritage de la série ?

Nous pensons avoir apporté à Origins le meilleur des idées du point’n click, anciennes comme modernes, mais cela a rendu le gameplay captivant et compliqué : nous ne voulions pas d’un jeu simple, il devait refléter des challenges précis et correspondre au personnage de Simon et le monde absurde qu’il va visiter.

Pour ce qui est des commandes dans Origins, il s’agit là d’un point’n click classique fortement lié au passé, mais avec de nombreuses nuances qui le rendent plus moderne. L’aventure, en revanche, se découvre à travers des énigmes qui demanderont de plus en plus d’ingéniosité, mais qui seront toujours logiques et satisfaisantes ; il faudra bien s’immerger dans l’univers de Simon pour le comprendre.

Avez-vous un dernier mot à ajouter pour nos lectrices et lecteurs ?

Nous développons ce titre avec beaucoup d’amour et de respect, nous nous sentons honorés d’avoir eu la confiance des auteurs originaux.

Nous transférons ces sentiments et ces émotions dans le jeu, à travers une histoire et des événements qui représentent deux messages intenses (que je ne révélerai pas). Il y aura beaucoup de nostalgie, de plaisir, de clins d’oeil, d’esprit, d’étonnement et… un instant plus tard, peut-être quelques larmes.

Simon The Sorcerer Origin devrait sortir début 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.