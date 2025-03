Silent Hill f dévoile sa première bande-annonce de trois minutes, les frissons de l’horreur sont là

Le prochain Silent Hill s’annonce poignant

Comme promis, Konami a diffusé une émission consacrée à sa licence dans la nuit. La star ? Silent Hill f, prochain épisode développé par l’équipe nippone de NeoBards Entertainment, studio fondé en 2017 par des vétérans de l’industrie et qui était jusqu’ici plutôt habitué à apporter du soutien (Final Fantasy VII Rebirth, Resident Evil Resistance…).

Si l’on savait déjà que cet opus allait délaisser l’époque contemporaine pour se plonger dans le Japon des années 1960, on peut désormais découvrir les réelles ambitions derrière ce projet avec une première bande-annonce qui, il faut bien l’avouer, est particulièrement réussie. On pense à cette ultime séquence où notre héroïne est entourée de femmes portant des masques kitsune. Celle-ci nous plonge directement dans l’ambiance rurale de cette époque, avec une direction artistique et des visuels qui donnent envie. On pourrait presque y ressentir une vibe Forbidden Siren.

Cette fois-ci, le brouillard enveloppera la ville fictive d’Ebisugaoka, inspirée de Gero située dans la préfecture de Gifu au Japon. On y suivra une adolescente nommée Shimizu Hinako qui n’a pas spécialement d’objectif de vie jusqu’ici, si ce n’est lutter contre la pression subit par les attentes de son entourage. Pourtant décrite comme une enfant joyeuse, Shimizu Hinako s’est progressivement renfermée sur elle-même.

Pourtant, lorsque la brume arrive dans son village, elle n’aura pas d’autre choix que de sortir de sa maison et de parcourir les ruelles pour tenter de survivre. On devra alors résoudre diverses énigmes et esquiver les monstruosités pour se frayer un passage. Peu de gameplay montré, si ce n’est une très courte apparition de Shimizu Hinako avait un tuyan entre les mains.

A l’écriture, Ryukishi07, connu pour la série When They Cry et Rose Guns Days, grand fan de la franchise qui vient donner ici sa plume pour la première fois. L’auteur est réputé pour ses non-dits et ses intrigues à tiroirs. Dans la transmission, il explique vouloir accorder une réelle évolution à la protagoniste principale. Il est accompagné à la baguette du grand Akira Yamaoka, compositeur qui avait déjà montré son talent sur les précédents opus. Il sera d’ailleurs épaulé par Kensuke Inage (Dynasty Warriors, Yakuza Zero) ainsi que Dai et Xaki.

Jusqu’ici uniquement annoncé sur PC, Silent Hill f confirme qu’il sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera sur Steam, l’Epic Games Store et le Store Microsoft. Cependant, aucune date ni période de sortie n’ont été évoquées. Il faudra donc se montrer patient d’ici sa prochaine apparition. Vous pouvez revoir la transmission sous-titrée anglais avec la rediffusion présente ci-dessus.