Silent Hill 2 Remake vous laissera jouer sans interface et avec un filtre au ton des années 90

Parvenir à reproduire l’ambiance si caractéristique de Silent Hill 2 est l’un des défis majeurs du studio avec ce remake. Afin de permettre au public de s’immerger au mieux dans ce sombre univers, Bloober Team a pris quelques dispositions avec des options qui devraient faire plaisir aux fans du jeu de base.

On retrouvera ici la possibilité de désactiver toute l’interface utilisateur, pour ne voir que votre personnage à l’écran et rien d’autre qui pourrait briser l’immersion. Mieux, ce remake introduira aussi un filtre « années 90 », avec un grain ajusté et des couleurs réarrangées pour donner un aspect un peu retro à l’expérience, et donc plus proche du jeu original. On en voit un exemple dans la vidéo partagée ci-dessous par le studio.

Looking for the most immersive way to play SILENT HILL 2?

You'll have an option to turn off all UI elements!

We've also created a "90s filter" with grain effect, color correction and screen adjustments to complete the old-school experience.

