Silent Hill 2 : Voici 5 raisons de se lancer dans ce remake d’une œuvre culte de l’horreur

Un jeu visuellement au rendez-vous

Préparé par la Bloober Team, ce remake de Silent Hill 2 tourne sur Unreal Engine et a fait l’objet d’un soin particulier au sujet du rendu graphique. Le brouillard, emblématique de l’ambiance si particulière donnée à cette licence, est à couper au couteau et fait honneur à sa légende. Une atmosphère étrange se ressent à nouveau en ville, de quoi nous immerger, et ce dès le départ de l’aventure.

Les environnements en intérieur ne sont pas en reste. Obscurs, sales, détaillés, les décors nous font bien comprendre que nous ne sommes pas vraiment à l’abri, en inspirant la crainte au détour de chaque pièce. Les jeux de lumière renforcent là aussi l’immersion visuelle, et la modélisation ainsi que les animations retravaillées des personnages nous font redécouvrir leurs histoires et leur personnalité.

Une ambiance horrifique renforcée par le travail sonore

Et si le titre se savoure visuellement, l’aspect audio s’apprécie tout autant. On retrouve avec grand plaisir le compositeur Akira Yamaoka, de retour pour nous proposer à la fois des réarrangements sur ses musiques les plus emblématiques, mais aussi des titres inédits. Clairement, l’ADN du jeu original est grandement constituée de cette empreinte musicale, et la retrouver ici participe à la qualité du remake.

À côté de ça, l’enrobage audio offre également une immersion sous tension. Les cris et grognements de chaque créature, la fameuse radio signalant leur présence, les bruits étranges au loin, bref, on progresse en restant très souvent sur nos gardes.

Un système de combat revu

À l’occasion d’un remake, il était évident de devoir repenser des aspects centraux du jeu. Le combat en fait partie, et le tout a été modernisé. Switcher entre les armes se fait bien plus rapidement et de manière dynamique, James bénéficie d’une esquive, et les animations de frappe sont évidemment bien plus souples.

Les ennemis eux-mêmes ont vu leur comportement modifié et se révèlent plus agressifs. Ils peuvent tout à fait vous esquiver à leur tour, se jeter sur vous avec un QTE à effectuer pour vous en débarrasser, et certains disposent d’attaques nouvelles qui risquent de surprendre les joueuses et joueurs connaissant par cœur le jeu.

Entre fidélité et redécouverte pour les fans

Justement, des surprises, Silent Hill 2 essaye d’en proposer régulièrement, via plusieurs nouveautés plus ou moins notables. Vu que nous ne sommes pas sur un remake qui touche uniquement à l’enveloppe du jeu, et outre ce que l’on a déjà dit, il y a pas mal de choses à (re)découvrir. Qu’il s’agisse de la ville de Silent Hill ou bien des résidences, de l’hôpital, et autres lieux, les environnements ont subi quelques modifications.

De même que les énigmes se trouvant à l’intérieur. Si leur nature n’a pas profondément changé, leur design a été plus ou moins repensé pour apporter une petite touche. L’exploration a été encore plus élargie, permettant d’entrer dans davantage de bâtiments pour y trouver des secrets. Parmi eux, on peut noter la présence de photos souvenirs à récupérer un peu partout, mais aussi des endroits spéciaux à examiner.

Les dialogues, le doublage et la motion capture offrent une nouvelle manière d’apprécier la narration, avec des dialogues inédits et des scènes revisitées. Enfin, la caméra placée au niveau de l’épaule redistribue complètement la manière de mettre en scène l’exploration et les combats de cette aventure. En somme, Bloober Team a concocté un mélange entre hommage au matériau d’origine et petites surprises favorisant une redécouverte.

Une très grande personnalisation de l’expérience

Outre les traditionnels modes de difficulté, pour le combat ou les puzzles, et s’agissant d’un jeu disponible en 2024, cette nouvelle version de Silent Hill 2 sort à une époque où l’accessibilité bénéficie régulièrement d’un traitement soigné par les studios de développement. Bloober Team a donc veillé à inclure un très grand nombre de paramètres à l’occasion de cette refonte.

Contraste élevé pour mettre en valeur les différents éléments, filtres pour daltonisme, modification de la taille de la police, et même de leur forme pour les dyslexiques, l’équipe de développement a pensé à tout un tas de potards.

Enormément de paramètres concernent également la gestion de l’interface. Est-ce que les éléments d’interaction sont clairement visibles ou non ? Est-ce que les contours d’écran deviennent rouges en cas de blessure ou pas ? Envie de changer la taille du réticule, sa couleur ou encore son opacité ? Beaucoup d’éléments sont personnalisables. Signalons enfin des réglages HDR relativement poussés, un mode filtre façon années 90 ou encore les modes Qualité et Performance pour là encore satisfaire un maximum d’affinités.

Silent Hill 2 est disponible ce 8 octobre sur PlayStation 5 a et propose une version physique via Maximum Entertainment au prix 69.99€ TTC, contenant notamment une jaquette réversible et un Blu-ray au motif d’impression qui parlera aux fans.