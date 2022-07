Accueil » Actualités » Sherlock Holmes: The Awakened Remake annoncé sur consoles et PC

Après nous avoir teasé son projet, le studio ukrainien Frogwares révèle qu’il s’agira finalement d’un remake de leur Sherlock Holmes: The Awakened sorti initialement en 2006. Afin d’amasser plus de fonds pour le développement, les développeurs lancent également une campagne Kickstarter.

Retour aux sources pour Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: The Awakened Remake voit un jeune Sherlock s’attaquer à sa première enquête majeure aux côtés de son acolyte nouvellement connu, John Watson. Ce qui semble être une affaire simple de personne disparue se transforme rapidement en un réseau de conspirations par un culte infâme qui vénère le dieu eldritch Cthulhu et tente de réaliser une ancienne prophétie. Durant ses investigations, notre détective jonglera entre quatre lieux : Londres, un institut psychiatrique suisse, les bayous de la Nouvelle-Orléans et les Highlands d’Écosse.

Le studio explique que l’idée de continuer l’arc du jeune Sherlock était une envie de toujours puisque les éléments surnaturels, l’horreur cosmique lovecraftienne et le gameplay se mariaient plutôt bien. C’est aussi l’occasion pour les développeurs de proposer leur vision de la relation entre Sherlock et Watson en racontant ce qui a engendré un lien aussi fort entre les deux hommes. Un élément scénaristique qu’ils ont délibérément mis de côté dans Sherlock Holmes : Chapter One.

Frogware nous explique que faire ce remake était prévu à un certain point mais pas forcément à ce timing précis. En effet, on rappelle que le studio subit encore les conséquences de la guerre en Ukraine. Pour eux, se lancer sur ce genre de projet (où le contenu et les mécaniques de jeu sont plus où moins en place) leur permet une certaine stabilité en ces temps incertains, chose que l’on peut évidemment parfaitement comprendre. Il ne s’agit pas non plus de faire quelque chose de bâclé puisque ce remake va tout de même bénéficier d’un gros travail de refonte d’après ce que l’on nous communique aujourd’hui.

Voici donc les changements prévus pour ce remake :

Des nouveaux graphismes et assets créés sous Unreal Engine 4.

Des animations nouvelles et retravaillées.

Une révision complètes des cinématiques.

Des mécanismes de jeu d’enquête supplémentaires.

Réécriture de l’histoire rallier l’affaire de The Awakened à un Sherlock plus jeune.

Amplifier l’histoire pour raconter la façon dont Watson et Holmes sont devenus si proches.

L’histoire annexe réécrite dans les différentes affaires.

Des quêtes annexes supplémentaires.

De nouveaux enregistrements de voix off en anglais et traductions en plusieurs langues.

Une refonte de l’interface.

Passez à la caméra à la troisième personne.

Caractéristiques supplémentaires améliorant le confort de jeu.

Normalement, le studio aurait dû financer le développement du jeu grâce aux ventes du précédent, mais à cause des circonstances actuelles, Frogwares se voit forcer de sécuriser sa situation et les conditions de travail à travers le financement participatif. La campagne Kickstarter sera ainsi lancée prochainement.

Sherlock Holmes: The Awakened Remake sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC à une date encore inconnue.