Sherlock Holmes: Chapter One annonce en vidéo qu’il sortira le 16 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series

Souhaitant sans doute éviter la confusion et voulant annoncer les mauvaises nouvelles d’abord, Frogwares nous a prévenu hier que Sherlock Holmes: Chapter One n’arriverait finalement pas cet automne sur PS4 et Xbox One, mais un peu plus tard. Les versions PC et next-gen étaient quant elles sans danger, et justement, on apprend aujourd’hui qu’elles sortiront dans le courant du mois de novembre.

Le gameplay illustré en vidéo

C’est donc le 16 novembre que Sherlock va débuter son enquête dans Sherlock Holmes: Chapter One, sur PC, PS5 et Xbox Series seulement.

On découvre aujourd’hui un tout nouveau trailer, qui met en avant les différents aspects du jeu. On semble comprendre qu’une sorte d’organisation masquée cause le chaos sur l’île où se trouve Sherlock, en étant à l’origine d’une série de meurtres. On apprend aussi qu’en cas de précommande, il sera possible de recevoir le jeu Sherlock Holmes: Crimes & Punishments en plus d’autres bonus numériques.

Une vidéo de gameplay un peu plus longue permet d’en apprendre plus sur les prémices de l’aventures et sur le déroulement d’une enquête. De quoi vous faire une bonne idée du titre avant de vous laisser tenter.