Sherlock Holmes: Chapter One sortira cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

Toujours attendu cette année sur PC et consoles, Sherlock Holmes: Chapter One se fait très discret depuis sa dernière apparition au cours du mois de juin et, on le sait, un tel silence peut ne pas être bon signe. Conscient de la situation, Frogwares a pris la parole hier sur les réseaux sociaux pour donner de nouvelles informations sur son projet.

Bonne nouvelle, le jeu d’aventure et d’enquête sortira cet automne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En ce qui concerne les versions PlayStation 4 et Xbox One, celles-ci ont malheureusement été repoussées à une date ultérieure.

Un report de quelques semaines sur PS4 et Xbox One

If there's one tweet you read today, read this one here. Important Sherlock Holmes Chapter One info below. pic.twitter.com/keP3bYhiat — Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) September 14, 2021

Comme l’indique le message publié sur le compte Twitter officiel du titre, les développeurs ont pris cette décision afin de s’accorder suffisamment de temps pour peaufiner au maximum le jeu sur les consoles old-gen de Sony et de Microsoft. Notez qu’on parle ici d’un report de « quelques semaines », ce qui sous-entendrait que le studio ukrainien espère encore que ces versions soient commercialisées d’ici la fin de l’année.

En attendant d’en savoir plus, Frogwares a donné rendez-vous ce jeudi aux joueurs et aux joueuses pour leur montrer « quelque chose de nouveau » mais aussi pour connaitre la réponse à « une des questions les plus posées » sur la production. Les développeurs seraient-ils en train de nous teaser l’arrivée imminente d’un trailer inédit qui dévoilerait enfin la date de lancement précise de Sherlock Holmes: Chapter One sur PC, PS5 et Xbox Series X|S ? Verdict demain.