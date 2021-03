Shadow Tactics : Blades of Shogun annonce un standalone, Aiko’s Choice, pour fin 2021

Après un titre réussi en 2106, Shadow Tactics : Blades of Shogun annonce un nouveau dérivé de la série avec un standalone appelé Aiko’s Choice.

Dans l’ombre de Shadow Tactics

Aiko’s Choice est donc une extension en standalone de Shadow Tactics : Blades of Shogun développé par Mimimi. Mis à part un court teaser nous n’apprenons pas grand chose de plus. Toutefois, c’est une belle surprise pour un jeu qui avait été bien reçu à l’époque comme le montre notre test très élogieux.

Le soft mêle stratégie et infiltration dans un Japon féodal et qui vous place dans la peau de cinq personnages devant protéger le Shogun. Shadow Tactics : Blades of Shogun est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.