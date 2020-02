Session : Bientôt des nouvelles de la version Xbox One et une mise à jour

Officialisé au cours de la conférence Microsoft à l’E3 2018 et sorti en accès anticipé en septembre dernier, le jeu de skate Session suit son petit bonhomme de chemin. Alimentant et bonifiant son contenu petit à petit, la production de creā-ture Studios devait aussi rejoindre le programme Xbox Game Preview avant 2020, chose qui n’a pas été réalisée. Mais cela devrait bientôt changer.

Des nouvelles ce mercredi

🔥FEBRUARY 19🔥 NEW features

NEW level

and some XBOX ONE news you’ve waited for pic.twitter.com/mTShHtodJH — creā-ture Studios (@actionofcreate) February 13, 2020

C’est sur Twitter que l’équipe nous donne rendez-vous ce mercredi 19 février pour faire le point sur les futures nouveautés du jeu. Parmi celles-ci, on peut s’attendre à des précisions sur la mise à jour 0.0.0.3, la prochaine version du soft, avec de nouvelles fonctionnalités et un nouveau niveau, mais aussi « quelques nouvelles Xbox One que vous attendiez ». On pense bien sûr à une date de sortie sur la machine de Microsoft.

Rappelons que Session est un jeu de skate développé par des passionnés qui se dirige davantage vers la simulation que l’arcade. Des versions PlayStation 4 et Nintendo Switch sont aussi prévues mais n’arriveront qu’après les moutures Xbox One et PC. Il faudra donc s’armer de patience, le développement prenant un peu de temps.