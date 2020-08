Serious Sam 4 s’en va au Vatican à bord de la Papamobile dans une vidéo de gameplay

Le Future Game Show vient de dévoiler un nouveau trailer du toujours aussi déjanté Serious Sam 4, dans lequel le héros s’en va sauver le Vatican à bord de la Papamobile. Un véhicule quelque peu atypique pour une situation qui l’est tout autant. Les monstres n’ont qu’à bien se tenir !

Préparez-vous à envoyer des monstres au ciel

Alors que Sam Stone doit sauver le monde face à l’invasion de Mental et son armée, ce dernier va visiblement faire un petit tour au Vatican pour emprunter la Papamobile du Pape. Qu’est-ce donc ? Une voiture aux vitres blindées ? Une limousine modifiée pour répandre la bonne parole ? Que nenni, il ne s’agit ni plus ni moins qu’un énorme mecha équipé de mitrailleuses lourdes et de lances-roquettes.

Pour rappel, Serious Sam 4 a été repoussé au 24 septembre et débarquera d’abord sur PC et Stadia avant de faire un tour sur PS4 et Xbox One.