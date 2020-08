Serious Sam 4 est repoussé au 24 septembre

Annoncé depuis un petit moment, Serious Sam 4 s’est fait désirer. Finalement, le titre de Croteam s’est laissé approcher par Google et a fait son retour en annonçant une version Stadia pour ce mois d’août. Cependant, il faudra attendre encore un peu plus puisque cette fenêtre de sortie n’est plus d’actualité.

Rendez-vous en septembre

Devolver Digital aborde le report avec légèreté en se moquant un peu de la situation. On peut le voir dans cette (très) courte bande-annonce ou dans le titre même de la vidéo. « Pour de vrai cette fois », Serious Sam 4 arrivera sur PC et Google Stadia le 24 septembre. Toujours pas de nouvelle cependant des versions PlayStation 4 et Xbox One, mais n’ayant pas été annulées officiellement, on suppose qu’elles arriveront plus tard.

Pas de réelles nouvelles informations à se mettre sous la dent. On se contentera donc de ce que l’on sait déjà et l’on vous renvoi vers le plein d’informations lâchées à l’E3 2018 pour faire le tour du propriétaire.