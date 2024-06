La série d’animation Tomb Raider: La légende de Lara Croft sera disponible le 10 octobre sur Netflix

Le Danger est votre ami

Les producteurs de la série et Crystal Dynamics ont déjà pu le préciser, la série d’animation viendra s’intercaler entre les épopées de la jeune Lara Croft dépeintes dans la trilogie reboot (Tomb Raider, Rise of The Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, sortis entre 2013 et 2018) et le prochain opus canonique attendu dans les prochains mois ou prochaines années.

Cette nouvelle bande-annonce diffusée sur le compte X officiel du service de streaming ce 1er juin est également l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les événements qui s’y déroulent. Alors que sa notoriété mondiale grandit, Lara Croft « abandonne ses amis pour se lancer dans des aventures en solitaire de plus en plus périlleuses, jusqu’à ce qu’un dangereux et puissant artéfact chinois est volé au sein du manoir Croft. Sa quête l’entraînera dans une aventure autour du monde et dans les profondeurs de tombes oubliées où elle sera contrainte de se confronter à elle-même et décider quel genre d’héroïne elle veut devenir ».

Danger is her friend. Hayley Atwell is Lara Croft in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Arriving October 10! pic.twitter.com/XKz1tYWqGM — Netflix (@netflix) June 1, 2024

Côté casting, on sait qu’il s’agira de l’actrice Hayley Atwell (Agent Carter) qui prêtera sa voix à Lara Croft, accompagnée de Earl Baylon, pour doubler le personnage de Jonah Maiava comme dans la trilogie reboot, ainsi que d’Allen Maldonado pour le rôle de Zip, un comparse rencontré notamment dans Tomb Raider: Legend et Tomb Raider: Underworld.

On rappelle que cet anime inspiré de l’univers de Lara Croft est développé par Tasha Huo, produite par Legendary Television et animée par Powerhouse Animation, et sera disponible le 10 octobre prochain partout dans le monde. En parallèle, un nouveau jeu vidéo (au nom de code Tomb Raider Next) est en développement chez Crystal Dynamics avec Amazon Games à l’édition, et qu’une série en live-action a également été officialisée récemment avec Phoebe Waller-Bridge en tant que scénariste et productrice exécutive. A noter qu’une édition physique du récent Tomb Raider I-II-III Remastered est en précommande tout comme l’édition physique de la Lara Croft Collection, dans un genre ludique différent des jeux classiques.

Bref, Lara Croft revient en force en cette année 2024, de quoi renforcer le sentiment d’un reveal cette année pour le prochain jeu de la licence, qui promet d’être attendu au tournant après la récupération complète des droits de la licence par Crystal Dynamics suite à sa revente par Square Enix au profit d’Embracer Group en 2022.