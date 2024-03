Hellblade II aura bien droit à son mode photo, confirmé avec de nouvelles images saisissantes

Le studio est aujourd’hui en mesure de confirmer que le mode Photo de Hellblade II sera disponible, sans doute dès le lancement du jeu, afin de pouvoir en profiter directement pour prendre des clichés tous plus somptueux les uns que les autres. Pour nous montrer ce qui nous attend, Ninja Theory partage quatre images supplémentaires pour le titre, capturées justement avec ce mode Photo. Et il n’y a pas à dire, le rendu est plutôt saisissant, comme vous pouvez le voir via les images rattachées au tweet du studio.

Photo mode returns in Senua's Saga: Hellblade II. Here are some shots we took purely using photo mode in-game this week. pic.twitter.com/zd6P3829Tk

— Ninja Theory (@NinjaTheory) March 15, 2024