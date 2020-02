La date de sortie pour le manga Sekiro se précise

Pour ceux qui ne le savaient pas encore, une adaptation papier de Sekiro : Shadows Die Twice est bel et bien en route et offrira une nouvelle opportunité de se plonger au cœur du Japon féodal du titre de From Software. C’est donc le 12 mars prochain qu’il sera possible de se procurer le manga Sekiro : Hanbei l’immortel dans les librairies grâce aux éditions Mana Books.

Le avant Sekiro, Prekiro

Ce one-shot de 212 pages nous racontera le passé d’un des personnages connu du jeu : Hanbei l’immortel. Personnage non joueur dans Sekiro, celui-ci a comme rôle d’enseigner les différentes techniques de combat du jeu et met à profit son immortalité afin que le joueur puisse maîtriser toutes les subtilités des mécaniques de combat.

On le retrouvera alors au cœur de cette nouvelle aventure dans un japon qui se retrouve peu à peu sous la domination d’Isshin Ashina. Ce nouvel ouvrage est signé de la main de Shin Yamamoto qui a déjà opéré sur l’adaptation papier Monster Hunter Flash.