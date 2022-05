La série Sonic Prime de Netflix montre ses premières images

Alors qu’il cartonne actuellement sur grand écran, Sonic a d’autres projets d’adaptations dans les tuyaux, notamment chez Netflix avec une série animée répondant au nom de Sonic Prime. Aux dernières nouvelles, cette série était prévue pour une diffusion en 2022, mais aucune image n’avait été montrée jusqu’ici. Aujourd’hui, Netflix a fait le point sur les séries d’animations qui attendent les abonnés, et une nouvelle vidéo vient nous donner un très léger aperçu de ce Sonic Prime.

Sonic débarque sur Netflix

Il faut attendre la toute fin de cette vidéo pour apercevoir brièvement les premières images en mouvement de Sonic Prime, avec un petit échantillon du doublage anglais pour notre hérisson bleu préféré.

C’est court, mais on reconnaitra bien l’univers de Sonic ici, avec la récolte des anneaux et un décor qui évoque forcément celui de Green Hill Zone. Il faudra se contenter de ce maigre aperçu pour le moment, en attendant d’avoir plus de détails sur la série et sur les autres personnages présents ou non très prochainement.

Malheureusement, cette bande-annonce ne donne toujours aucune date de sortie pour le show, en espérant tout de même qu’il arrive cette année, comme cela était prévu au départ.