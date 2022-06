Sonic 2 : Le film dépasse la barre des 400 millions de dollars au box-office

Sonic Frontiers occupe actuellement largement l’actualité autour du hérisson bleu, et on peut imaginer que cela doit être profitable d’une manière ou d’une autre pour le film Sonic 2. Le long-métrage fait un carton aux Etats-Unis, où il a effectué le meilleur démarrage pour une adaptation de jeu vidéo, et les derniers chiffres recueillis montrent une nouvelle fois que cette suite fait le bonheur de ses producteurs.

Sonic 2 dans le top 5 des adaptations

On apprend que Sonic 2 vient de dépasser la barre très symbolique des 400 millions de dollars de recettes à travers le monde, devenant ainsi le cinquième plus gros succès pour un film adapté d’un jeu vidéo selon Box Office Mojo. Devant lui, on retrouve le film Uncharted, avec seulement un petit million de dollars en plus, tandis que le podium est réservé à Rampage, Detective Pikachu et le film Warcraft, avec 439 millions de dollars.

Le succès de Sonic 2, mais aussi d’Uncharted, et cependant plus impressionnant que les trois champions du box-office, puisque ces chiffres sont réalisés dans l’ère post-Covid, où la plupart des films luttent à faire remplir les salles, en dehors des mastodontes comme les films du MCU ou plus récemment Top Gun Maverick.

Bref, avec tout cela, Sonic 3 devrait arriver dans peu de temps, tout comme la série centrée sur Knuckles, prévue sur Paramount+.