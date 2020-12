Le jeu d’aventure Season illustre son atmosphère planante avec un trailer

Parmi les jeux qui ont été dévoilés en World Premiere lors des Game Awards, les titres ayant une direction artistiques colorées comme Tchia ou Open Roads ont retenu l’attention des joueurs. C’est aussi le cas de Season, un titre développé par Scavengers Studio qui a montré une bande-annonce lors de la cérémonie.

Le tour du monde à bicyclette

Cette jolie vidéo ne nous aide pas vraiment à comprendre le gameplay du jeu, mais on sait qu’il s’agira d’un jeu d’aventure où l’on effectuera un road trip à bicyclette. On explorera le monde à la recherche d’artefacts et de souvenirs avant que celui-ci soit ravagé par un cataclysme.

Le jeu promet un véritable dépaysement avec des décors très différents à découvrir, le tout dans une aventure hautement narrative où l’on rencontrera de nombreux personnages en cours de route.

Season n’a pas encore de date de sortie, mais il est prévu sur PC et PS5.