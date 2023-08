Sea of Stars : Ce nouveau RPG semble faire l’unanimité auprès de la presse, les premiers tests sont tombés

L’autre RPG à surveiller en ce moment

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sea of Stars a tapé dans l’œil de la presse spécialisée. Les premiers tests confirment les bonnes impressions que l’on pouvait avoir sur le titre, à l’image de Game Informer qui encense le jeu en précisant qu’il rend un vrai hommage aux RPG de l’ère 16-bits. Même son de cloche chez Eurogamer, dans une critique qui appuie sur le fait que le jeu est un mélange d’inspirations tout à fait réussi.

Tout cela pour arriver au très joli score de 95 sur le site Open Critic, tandis que la note du jeu oscille entre 87 et 91 sur Metacritic (à l’heure où l’on écrit ces lignes), selon les plateformes testées. Même si ces résultats sont amenés à bouger avec la publication d’autres tests, il s’agit d’une réussite pour Sabotage Studio, à qui l’on doit également le jeu The Messenger. Quant à notre test, il arrivera prochainement sur le site, étant donné que nous n’avons pas reçu de clé en avance pour vous proposera un article à son sujet.

Rappelons que Sea of Stars sortira demain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass et dans le PlayStation Plus Extra et Premium.