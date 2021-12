Scorn nous donne rendez-vous en octobre 2022 sur PC et Xbox Series X|S

Repoussé une énième fois fin septembre et absent de la dernière cérémonie des Game Awards, Scorn a surpris tout le monde en dévoilant hier un court trailer ainsi que sa nouvelle fenêtre de sortie qui est calée à octobre 2022 sur PC (via Steam et le Microsoft Store) et Xbox Series X|S.

Cette fois-ci, c’est la bonne ?

Hormis cette information, malheureusement, le jeu d’aventure horrifique en vue à la première personne développé par Ebb Software et basé sur les travaux de l’artiste suisse Hans Ruedi Giger demeure toujours aussi mystérieux. Espérons donc que la conception de ce projet ne prenne plus de retard afin que l’on puisse enfin découvrir ce qu’il nous réserve l’an prochain. Pour rappel, Scorn sera également disponible day one sur le Xbox Game Pass.