Scars Above, un jeu d’action science-fiction, annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Le nouveau label de Koch Media, Prime Matter, est décidément riche en jeux et en proposition différentes, avec des studios de plus ou moins grande taille. Le studio Mad Head Games (Pagan Online) revient avec un nouveau titre plutôt ambitieux, Scars Above, qui dévoile des premières images et qui rappellera forcément un certain Returnal.

Une planète hostile à découvrir

Scars Above nous plongera donc dans un univers de science-fiction où la protagoniste, une scientifique du nom de Kate Ward, devra faire face à des menaces terribles au sein d’une planète extraterrestre inconnue. Oui, dit comme cela, il ne suffirait que d’une histoire de boucle temporelle pour se rappeler les aventures de Selene, il faut savoir que le titre est en développement depuis un moment déjà.

Pour le moment, le studio ne donne pas beaucoup de détails si ce n’est que le jeu prend l’allure d’un TPS, avec des mystères à découvrir et de gros aliens à affronter à coup de roulades et de gros fusils dernier cri. Scars Above est pour le moment prévu pour sortir en 2022 sans plus de précisions, et il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.