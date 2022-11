Accueil » Actualités » Samurai Maiden : Un trailer de lancement pour le jeu d’action qui en révèle plus sur son pitch

Il ne reste plus beaucoup de titres prévus pour 2022, mais ces prochains jours seront tout de même remplis en sorties. On peut déjà noter celle de Samurai Maiden, un titre qui n’est pas complétement passé inaperçu grâce à ces séquences de combat dynamiques et son casting entièrement féminin, qui coche toutes les cases des stéréotypes japonais. Après nous avoir présenté son opening, le titre célèbre aujourd’hui son lancement à venir avec un dernier trailer.

Le jeu d’action surprise de décembre ?

Une nouvelle bande-annonce vient donc nous rappeler que l’on contrôlera ici une jeune femme venue de notre époque, qui se trouve être propulsée durant l’ère Sengoku, parce que, pourquoi pas. Heureusement pour elle, elle manie bien le katana et va se faire plein d’amies ninjas en route, de quoi lui permettre de survivre face à une armée de démons et ce qui semble être le terrible Nobunaga Oda, qui ne compte pas se laisser battre pas une simple étudiante.

Cette vidéo nous précise également tout le contenu de l’édition Deluxe, avec des tas de costumes pour nos héroïnes, dont les habituels maillots de bain et les uniformes.

Pour rappel, Samurai Maiden sortira le 8 décembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.