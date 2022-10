Accueil » Actualités » Samurai Maiden : Le jeu d’action façon hack’n’slash de SHADE Inc. et de D3 Publisher dévoile son opening

Attendu sur PC et consoles dans un peu moins de deux mois, Samurai Maiden semble plus que jamais proche de son lancement. Pour preuve, le jeu d’action de type hack’n’slash développé par SHADE Inc. (Bullet Girls Phantasia, Kandagawa Jet Girls) et édité par D3 Publisher a dévoilé tôt ce matin son opening, autrement dit sa cinématique d’introduction.

Comme c’est quasiment toujours le cas dans les productions asiatiques, celle-ci est accompagnée d’un thème musical. Intitulée « Divine Tuning » , la chanson est interprétée par Yuki Yomichi (Super Cub, Megami-ryou no Ryoubo-kun), l’actrice qui prête sa voix au personnage principal du titre, écrite par Ayaka Ota, chanteuse et idole au sein du groupe japonais SKE48, et composée par Hisao Sasaki.

Sortie le 8 décembre sur PC, PS4, PS5 et Switch

Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore au courant, le titre nous invitera à suivre l’histoire de Tsumugi Tamaori, une jeune fille en tenue d’étudiante de notre époque. Piégée dans des circonstances étranges en juin 1582 sous l’ère Sengoku aux côtés de trois autres filles, Iyo, Hagane et Komimi, elle va devoir user de son sabre afin de survivre aux attaques d’une armée de squelettes envahissant le temple Honnō-ji.

Rendez-vous le 8 décembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch pour découvrir ce que nous réserve Samurai Maiden. Pour rappel, la mise à niveau entre les versions PS4 et PS5 du jeu sera gratuite.