Samurai Maiden annoncé sur PC et consoles, un nouveau jeu d’action par D3 Publisher

Editeur réputé pour ses nombreux jeux bien nippons, D3 Publisher a dévoilé il y a peu son nouveau projet, Samurai Maiden. Développé par le studio Shade, le titre se présente comme un jeu d’action très porté sur l’épée qui sortira sur Steam, Switch et consoles PlayStation dans quelques mis. Une première bande-annonce a été publiée, et les premières informations ne manquent pas.

Direction le Japon féodal

L’histoire nous fera suivre Tsumugi Tamaori, une jeune fille en tenue d’étudiante de notre époque qui va se faire envoyer plusieurs siècles plus tôt. Notre héroïne va ainsi se retrouver en juin 1582 sous l’ère Sengoku, où elle va devoir maîtriser la lame pour faire face à une armée de squelettes qui envahit le temple Honnō-ji.

Elle ne sera cependant pas seule puisqu’elle sera vite accompagnée par trois autres filles, Iyo, Hagane et Komimi, qui auront toutes leurs propres compétences. Un casting féminin, même si on y retrouvera un certain Nobunaga Oda, doublé par Takaya Kuroda, acteur et seiyu connu pour son doublage de Kazuma Kiryu (Yakuza).

Au développement, on y retrouve l’équipe de Shade, développeur connu pour Bullet Girls Phantasia ou encore Kandagawa Jet Girls. Cela se traduit par un jeu d’action qui se lorgne du côté du hack’n’slash, où il faudra décimer des armées de squelettes et autres créatures maléfiques principalement au corps-à-corps, le tout saupoudré de compétences diverses.

L’exploration elle, sera plutôt linéaire avec une suite de niveaux qui s’enchaînent, et un peu de verticalité avec un système de grappin, sans doute pour ponctuer la route. On s’attend également à un peu de fan-service puisque outre les archétypes assez classiques des protagonistes et leurs tenues, on peut y apercevoir des romances dans la bande-annonce.

Samurai Maiden n’a pas encore de date de sortie mais devrait arriver cet hiver sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Le jeu proposera les voix japonaises et une localisation anglaise, mais pas de sous-titres français.