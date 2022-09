Samurai Maiden sortira le 8 décembre sur PC, Switch et consoles PlayStation

Le prochain jeu d’action de D3 Publisher s’appelle Samurai Maiden et sera développé par Shade, l’équipe qui avait proposé Bullet Girls Phantasia ou encore Kandagawa Jet Girls. Annoncé cet été, pas plus tard qu’en août, le titre trouve déjà sa date de sortie fixée à décembre, les développeurs ayant profité du Tokyo Game Show pour l’annoncer.

Plusieurs personnages présentés

Cette annonce de date de sortie s’accompagne d’une (longue) bande-annonce, qui joue entre un ton humoristique et une vue d’ensemble assez complète. L’objectif est d’y présenter la période historique qui prendra place dans un Japon féodal sous l’ère Sengoku puis de présenter les différents personnages. On y voit l’héroïne, Tsumugi Tamaori, propulsée plusieurs siècles plus tôt, mais aussi Nobunaga Oda, qui semble servir de boss (et qui sera notamment doublée par Takaya Kuroda, l’acteur de Kazuma Kiryu (Yakuza).

Le titre proposera un casting principalement féminin, avec Shingen Takeda et Kenshin Uesugi qui sont montrées pour la première fois, et d’autres visages qu’on a déjà vu, notamment Iyo, Hagane et Komimi. Chacune aura son arme de prédilection mais le roster sera surtout là pour le fan service, puisque pour améliorer ses capacités, un baiser avec un allié est assurément le meilleur moyen.

Samurai Maiden est prévu pour le 8 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Une version physique a été annoncée pour le Japon mais en Europe, le titre n’est pour l’instant prévu qu’en numérique.