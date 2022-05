Saints Row : On a revu le reboot de la licence avec quelques nouveautés

Le reboot de Saints Row intrigue depuis son annonce. Il n’est pas simple pour une licence aussi emblématique de se redonner une jeunesse en parvenant à convaincre les fans tout en captant un nouveau public. Néanmoins, les morts de faim de GTA-like risquent d’être emballés par ce nouveau monde ouvert urbain qui a tout de même des arguments.

Lors d’une présentation en ligne par le studio Volition, nous avons pu voir de nombreuses séquences de gameplay présentant les grosses mécaniques du jeu. Voici ce que l’on a retenu.

Un grain de folie dans une ambiance de l’ère du temps

Rappelons brièvement qu’en tant que reboot, il se détache totalement des évènements précédents en matière d’histoire. N’espérez pas ainsi revoir les personnes connus, on évolue ici avec une toute nouvelle bande voulant être le plus puissant syndicat du crime dans la ville de Santo Ileso. Le but est de garder quelques codes de la série tout en y apportant de la nouveauté. Evidemment, ce nouveau ton n’a pas plu à tous les fans, qui ont exprimé des critiques lors de l’annonce. Il est vrai que cette ambiance un peu hipster au sein du groupe ne plaira pas à tout le monde, surtout avec une licence que l’on a connue plus décomplexée, mais ce reboot signe aussi un ancrage dans l’ère du temps.

Il garde tout même une certaine folie dans son atmosphère, d’après ce que l’on a pu voir. Une folie qui commence déjà par une personnalisation de son personnage absolument démente. Ce que soit au niveau du corps ou en matière de cosmétique, tout est customisable à l’infini. Il sera même possible d’enregistrer plusieurs modèles pour changer d’avatar en plein jeu via une application de votre smartphone virtuel.

Nous sommes sans doute devant l’outil le plus complet en matière de création de personnage. A titre d’exemple, vous pourrez changer l’apparence de vos dents ou encore la taille de votre appareil génital. Cette personnalisation ultra poussée intervient même au niveau des armes et des véhicules que l’on pourra « pimper » de A à Z. Et enfin, votre repaire est situé dans une église au milieu de la ville, que vous pourrez décorez de plusieurs façons.

Un gameplay plus sauvage

En tout cas, Santo Ileso semble être un monde ouvert assez riche et bourré de détails. On ne sait pas encore quel sera le degré d’exploitation de celui-ci (on nous promet par exemple des évènement aléatoires), mais on peut au moins dire que moteur tient la route. On retrouve les poncifs du GTA-like, toutefois, la touche Saints Row et les bonnes idées de Volition ont de quoi nous donner envie.

Comme dans la liberté de mouvement. On nous a montré une séquence en voiture où le joueur s’éjectait du véhicule en plein saut (oui il sera possible d’équiper des sièges éjectables dans ses bolides) pour ensuite voler en Wingsuit. Chose amusante, il est possible de rebondir sur les PNJ pour redécoller de plus belle.

Volition a grandement fait évoluer de gameplay de Saints Row en y ajoutant plus de profondeur et d’options loufoques. Lors des poursuites avec la police vous pourrez notamment détruire leur voiture en donnant des coups de carrosseries ou bien activer un boulet de démolition. Même chose avec les gunfights où l’on pourra exécuter des finishs au corps à corps ou bien user d’armes très exotiques comme des ballons de football américain, qu’on lance sur les ennemis pour les faire s’envoler dans les airs.

A voir tout de même pour les gunfights car sur les images, malgré quelques fulgurances, le ressenti semblait assez générique.

La sainte coop

Saints Row promet déjà une durée de vie assez longue avec énormément d’activités dont certaines bien connus des fans comme les braquages. Les missions principales et annexes montrées étaient assez sympathiques, avec une bonne bagarre de bar ou une voiture trainant un cabinet pour un interrogatoire très « sale ».

Bonne nouvelle tout de même concernant le mode coopération (à deux joueurs uniquement), qui vous permettra de garder l’argent et l’EXP obtenu même si vous rejoignez un ami. Autre détail assez pratique, il sera possible de passer des missions déjà réalisées en coopération si vous ne les avez pas déjà faites dans votre propre partie. La customisation est en outre poussée jusqu’au bout puisqu’on nous a indiqué que le HUD pourra être modifié à loisir dans les options.

En conclusion

En définitive, on pourra regretter une ambiance un peu moins crue que les précédents (certains regrettant même une guerre des gangs plus réalistes, comme les premiers), néanmoins la licence garde ce petit grain de folie dans son gameplay et son système de personnalisation ultra complet.

On demande à en voir plus sur le gameplay, notamment sur les gunfights, ainsi que la vie dans la ville de Santo Ileso qui est tout de même sublime. Avec un GTA VI qu’on peut encore attendre quelque temps, Volition a un potentiel boulevard avec son GTA-like ambitieux.