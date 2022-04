Saints Row dédie un showcase à la personnalisation

Saints Row est particulièrement fier de tout ce qui touche à la personnalisation de ses différents éléments. C’est pour cela que Volition consacre un showcase de 22 minutes au sujet, animé par Mica Burton, une présentatrice-actrice-cosplayeuse que vous avez peut-être déjà vu des streams américains de JdR ou le PC Gaming Show de l’an dernier. Nous avons pu voir l’émission il y a quelques jours et en voici donc notre résumé.

Saints Row se la joue Relooking extrême

La customisation de son personnage n’a absolument rien de nouveau dans les Saints Row et c’est probablement pour cela que les développeurs ont souhaité aller encore plus loin qu’avant. On peut donc jouer d’avantage avec sa morphologie, désactiver la symétrie des élément du visage, changer la définition des muscles,…

Il faudra rester dans l’humanoïde mais les différentes couleurs de peau, les cicatrices, les tatouages, les maquillages mais aussi les masques et les accessoires permettront de une peu de folie. Un petit Shrek furtif pouvait par exemple être aperçu dans la vidéo vu qu’il y aura forcément des gens pour le faire dans quelques mois.

On remarque une grande volonté d’en faire plus niveau représentativité et inclusion en évitant de genrer au maximum et en proposant de remplacer les membres par des prothèses, elles aussi customisables. Il y aura également huit voix disponibles pour son ou sa Boss et forcément, jeu moderne oblige, on retrouve des emotes dont certaines qui peuvent modifier la démarche de l’avatar.

Saints Row se la joue Les reines du shopping

Forcément, impossible de proposer un tel éditeur de personnage sans que les vêtements suivent et on nous promet aussi une garde robe colossale. La série était déjà connue pour proposer de nombreux styles et même permettre d’équiper des costumes plus fantasques et ce sera toujours le cas dans le reboot.

Les développeurs tiennent à préciser que les différentes couches de vêtements seront bien gérées. Par exemple si vous décidez de mettre un tshirt, il restera en place peu importe ce que vous mettrez par dessus, il ne va pas changer par magie parce que vous avez décidé de mettre un gilet pare-balles et ainsi de suite. D’ailleurs, pareil pour les prothèses par exemple, vous pourrez bien mettre une une montre ou un bracelet dessus.

Il faut d’ailleurs noter que certains magasins bien connus de la série feront leur retour ici tandis que de nouvelles marques viendront proposer des objets un peu plus dans le thème de l’endroit du désert américain et du far west pour se la jouer cow boy (enfin plus ou moins classique selon certains accessoires plus décalés).

Saints Row se la joue Pimp My Ride

Évidemment, les véhicules aussi auront droit à de la customisation à un niveau qui n’a absolument rien à envier aux Need For Speed Underground. Et cela ne se limite pas qu’aux voitures puisque Santo Ileso contient aussi avions, bateaux et autres hoverboards pour un total de plus de 80 engins à piloter.

On peut modifier le type et la couleur de la peinture, changer l’avant, ajouter un spoiler, installer de la décoration sur le toit, modifier les pièces, les roues et on peut d’ailleurs désactiver la symétrie des roues et des jantes pour partir encore un peu plus loin dans la liberté de création. Il est aussi possible de changer les bruits du véhicule que ce soit du moteur ou du klaxon.

Des fonctions supplémentaires peuvent aussi être ajoutées, à commencer par le grand classique du boost de nitro ou des lames qui sortent des côtés pour attaquer les adversaires. Mais on a aussi droit à un siège éjectable qui permet d’avoir une impulsion n’importe où pour profiter de la wingsuit, un câble pour accrocher ce que l’on veut, un boulet de démolition qui nous suit ou quelque chose qui permet de straffer en voiture.

Il manque une émission de télé sur les armes pour la série d’intertitres

La customisation des armes sera aussi au programme de ce Saints Row. On pourra encore une fois changer le type de peinture et sa couleur mais aussi y ajouter des autocollants mais ce n’est pas tout puisqu’il y aura aussi des skins différents pour les armes. Ainsi, le lance-roquette pourra devenir un étui de guitare comme dans le film Desperados par exemple.

Et la mitraillette deviendra un parapluie afin de se prendre pour le Pingouin de Gotham City. Bref, les références ne devrait pas manquer pour vous aider à parfaire les cosplays de vos avatars mais on attend de voir si on aura aussi des armes moins réalistes comme dans les derniers épisodes ou si l’on va revenir à quelque chose de plus terre à terre.

Saints Row se la joue MTV Cribs

On a également pu avoir un aperçu de l’église qui servira de QG aux Saints dans cet épisode. L’endroit pourra aussi être redécoré avec notamment des statues. On y trouvera une armurerie pour changer d’équipement et un garage pour changer et modifier ses véhicules. Les options se limiteront ici à celles déjà débloquées ou achetées, ce qui ne nous dispensera donc pas de faire du shopping en ville.

C’est aussi le lieu qui nous permettra de gérer son crew que ce soit pour leur style, leur équipement ou leurs véhicule. Et l’étage de cette base sera le centre de commandement pour lancer les missions et gérer un peu la ville au fur et à mesure de notre conquête de Santo Ileso.

Bref, Saints Row se la joue Nouveau look pour une nouvelle vie

En résumé, ce showcase n’a pas montré de éléments révolutionnaires qui n’ont jamais été vus dans d’autres jeux vidéo mais il faut avouer que l’accumulation d’autant de possibilités a de quoi impressionner. Bon, il ne faut pas oublier que c’est une émission montée donc il faut rester mesurer en attendant d’avoir la manette en main pour tester les limites de tout cela.

Et cela pourrait arriver plus vite que prévu puisque les développeurs qui sont si fiers de cet aspect du jeu au point d’en parler pendant 22 minutes, ont terminé en teasant de manière très cryptique qu’un évènement aurait lieu avant la sortie pour permettre de créer son propre Boss. On attend donc d’en savoir plus sur la forme précise et les conditions que cette intention prendra.

Après son report l’an dernier, le reboot de Saints Row sortira le 23 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.