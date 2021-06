Sable sortira le 23 septembre sur PC, Xbox One et Xbox Series

Sable était longtemps resté silencieux, mais sa réapparition cette semaine avec une nouvelle vidéo de gameplay signifiait bien que le jeu était sur le point de passer à la vitesse supérieure. Le titre était présent sous une certaine forme au Summer Game Fest, avec une prestation live de Japanese Breakfast qui interprétait le thème principal du jeu, mais c’était aussi l’occasion d’avoir la date de sortie du jeu.

La rentrée les pieds dans le sable

Prenez donc vos agendas si vous attendez le jeu, puisque Sable sera disponible dès le 23 septembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series. C’est tout ce que l’on a appris de plus sur le jeu, qui n’a pas vraiment montré d’autres choses durant la présentation. Mais il devrait néanmoins refaire parler de lui dans les heures ou les jours qui viennent.