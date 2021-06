Sable se dévoile à nouveau dans une vidéo de 13 minutes

Sable fait sans aucun doute des titres indépendants les plus attendus car il avait sur marquer les esprits grâce à sa direction artistique unique. Le jeu de Shedworks s’était muré dans le silence pendant un moment, mais il profite du Summer of Gaming du site IGN pour enfin en montrer plus, notamment via une longue présentation de gameplay.

Du gameplay à découvrir

Jusqu’ici, le titre s’était surtout montré via des trailers et des courts extraits, c’est donc la première fois que l’on a un aperçu aussi long de ce que le jeu a à offrir.

Cette vidéo met à nouveau en valeur la patte graphique du titre, tout en nous montrant un peu ce qui nous attend dans ce monde, avec des personnages à rencontrer et des mystères à percer.

Sable devrait normalement sortir en 2021 sur PC, même si rien n’est assuré pour le moment.