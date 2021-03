Rust : Facepunch annonce avoir perdu une grande quantité de données suite à l’incendie de serveurs OVH

Cela ne vous a peut-être pas échappé si votre travail est hébergé sous OVH, le bâtiment qui accueille les serveurs OVH à Strasbourg à été victime d’un incendie cette nuit, qui n’a heureusement fait aucune victime mais qui a fait partir en fumée de nombreux serveurs. Malheureusement, on apprend que Facepunch, le studio derrière Rust, a aussi été touché par ces pertes de données pour son jeu phare.

Update:

We've confirmed a total loss of the affected EU servers during the OVH data centre fire. We're now exploring replacing the affected servers.

Data will be unable to be restored.

— Rust (@playrust) March 10, 2021