La version console de Rust se tease dans un court trailer

Double Eleven et Facepunch Studios viennent de publier le teaser officiel de la version console de Rust (version qui avait été annoncée il y a déjà quelques temps).

La version console arrive enfin !

Rappelons que Rust est un jeu de survie qui vous plonge dans un environnement hostile où il vous faudra survivre coûte que coûte. Pour ce faire, vous allez devoir surmonter la faim, la soif ou encore le froid. Il vous faudra également vous protéger contre les autres joueurs ou former une alliance. A vous de choisir.

Le soft a été lancé pour la première fois en Early Access pour PC en décembre 2013 et en version complète en février 2018. Le teaser nous annonce que Rust arrive enfin sur console. Il était temps, les fans du jeux seront ravis de l’apprendre. Et vous, prêt à survivre ?

Rust est disponible depuis 2018 sur PC et arrivera cette année sur PlayStation 4 et Xbox One.