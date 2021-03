Rust: Console Edition montre du gameplay sur PS4 Pro et Xbox One X

A l’approche de sa sortie ce printemps, Rust: Console Edition en profite pour y dévoiler du gameplay respectivement sur PS4 pro et Xbox One X.

Deux vidéos de gameplay pour comparer

Dans ces deux nouvelles vidéos, nous pouvons voir en long en large et en travers les versions PS4 pro et Xbox One X tourner. Et qu’on se le dise, la différence n’est pas réellement flagrante, et la fluidité comme la stabilité sont au rendez-vous. Il s’agit là d’un point qui fera plaisir aux joueurs PlayStation et Xbox.

On rappelle en sus que Rust: Console Edition est un jeu de survie à monde ouvert où vous vous réveillez sur une île mystérieuse, doté d’une torche et d’un caillou. Le soft n’a pas de règles particulières si ce n’est survivre, crafter des objets ou vêtements, et surtout gérer ses besoins entre sa faim et sa soif. Vous pouvez choisir d’être pacifique ou agressif auprès des joueurs, et sachez que Rust: Console Edition permet de regrouper pas moins de 100 joueurs sur un seul serveur.

Autre chose importante à souligner, Facepunch ne s’occupe pas de ce portage. En effet, ce sont les p’tits gars de Double Eleven qui développent ces portages PS4 et Xbox One. Ce studio a en général l’habitude de porter divers titres PC sur consoles. Autrement dit, le jeu de survie de Facepunch est entre de bonnes mains.

Pour rappel, Rust: Console Edition sera de sortie ce printemps sur PS4 et Xbox One. En attendant, nous avons une petite pensée pour tous les pauvres joueurs PC, qui ont définitivement perdus l’intégralité des serveurs européens à cause de l’incendie des serveurs OVH…